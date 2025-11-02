Angola: La CPLP renforce la coopération en matière de sécurité et de mobilité

Luanda — La Secrétaire exécutive de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP), Fátima Jardim, a réaffirmé vendredi, à Luanda, l'engagement de l'organisation en faveur du renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité, de la mobilité et du développement durable.

S'exprimant lors de la 6e Réunion des ministres de l'Intérieur et de l'Administration interne des États membres, tenue à Luanda, elle a souligné que la mobilité demeure « l'un des thèmes ayant le plus grand impact et la plus forte visibilité » au sein de la communauté lusophone.

Elle a rappelé que, depuis la signature de l'Accord sur la mobilité, en 2021, également à Luanda, et sa ratification par l'ensemble des États membres en seulement quinze mois, des progrès significatifs ont été enregistrés dans la création de conditions favorables à la libre circulation des citoyens, tout en respectant le rythme et les spécificités de chaque pays.

Elle a toutefois reconnu que des défis subsistent dans l'harmonisation des législations et des pratiques administratives, ainsi que dans la consolidation de la confiance entre les systèmes nationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce cadre, elle a annoncé que la CPLP travaille à la mise en oeuvre d'une stratégie commune de sécurité documentaire et à l'opérationnalisation d'une plateforme technologique de mobilité, des initiatives destinées à garantir un processus plus transparent, prévisible et sûr.

La responsable a également mis en avant le lien étroit entre sécurité, paix et développement, soulignant qu'« il n'est pas possible de promouvoir le développement sans sécurité, ni de garantir la sécurité sans paix ».

Selon Fátima Jardim, la coopération multilatérale est essentielle pour faire face aux menaces transnationales, telles que la traite des êtres humains, le trafic de stupéfiants aggravé par les drogues synthétiques et d'autres formes de criminalité organisée qui affectent les pays de la communauté.

Enfin, la Secrétaire exécutive a réaffirmé l'engagement de la CPLP en faveur de la mobilité professionnelle et sociale, à travers la future Convention sur la Sécurité sociale de la CPLP, dont la ratification est prévue prochainement au Cap-Vert.