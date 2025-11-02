Angola: La CPLP renforce la coopération en matière de sécurité et de mobilité

31 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La Secrétaire exécutive de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP), Fátima Jardim, a réaffirmé vendredi, à Luanda, l'engagement de l'organisation en faveur du renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité, de la mobilité et du développement durable.

S'exprimant lors de la 6e Réunion des ministres de l'Intérieur et de l'Administration interne des États membres, tenue à Luanda, elle a souligné que la mobilité demeure « l'un des thèmes ayant le plus grand impact et la plus forte visibilité » au sein de la communauté lusophone.

Elle a rappelé que, depuis la signature de l'Accord sur la mobilité, en 2021, également à Luanda, et sa ratification par l'ensemble des États membres en seulement quinze mois, des progrès significatifs ont été enregistrés dans la création de conditions favorables à la libre circulation des citoyens, tout en respectant le rythme et les spécificités de chaque pays.

Elle a toutefois reconnu que des défis subsistent dans l'harmonisation des législations et des pratiques administratives, ainsi que dans la consolidation de la confiance entre les systèmes nationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce cadre, elle a annoncé que la CPLP travaille à la mise en oeuvre d'une stratégie commune de sécurité documentaire et à l'opérationnalisation d'une plateforme technologique de mobilité, des initiatives destinées à garantir un processus plus transparent, prévisible et sûr.

La responsable a également mis en avant le lien étroit entre sécurité, paix et développement, soulignant qu'« il n'est pas possible de promouvoir le développement sans sécurité, ni de garantir la sécurité sans paix ».

Selon Fátima Jardim, la coopération multilatérale est essentielle pour faire face aux menaces transnationales, telles que la traite des êtres humains, le trafic de stupéfiants aggravé par les drogues synthétiques et d'autres formes de criminalité organisée qui affectent les pays de la communauté.

Enfin, la Secrétaire exécutive a réaffirmé l'engagement de la CPLP en faveur de la mobilité professionnelle et sociale, à travers la future Convention sur la Sécurité sociale de la CPLP, dont la ratification est prévue prochainement au Cap-Vert.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.