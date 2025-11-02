Congo-Kinshasa: Kinshasa dénonce l'opposition du M23 à la réouverture de l'aéroport de Goma

Le gouvernement congolais a dénoncé ce samedi 1er novembre l'opposition du groupe armé M23 à l'annonce faite par le président français de la réouverture de l'aéroport de Goma, dans l'est de la RDC occupé depuis janvier par la rébellion.

Le président français Emmanuel Macron avait annoncé jeudi 30 octobre, lors d'une conférence internationale à Paris consacrée à la crise dans la région, la réouverture prochaine de l'aéroport de Goma pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire.

Cet appel, salué par Kinshasa, a été jugé « inopportun » par le M23, qui a estimé que toute décision devait s'inscrire dans le cadre des négociations en cours à Doha, sous médiation du Qatar.