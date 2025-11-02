Maroc: A quelques semaines de la CAN, Hakim Ziyech se relance au Wydad Casablanca

À 32 ans, l'ailier va découvrir le championnat marocain. Après un bref passage à Al-Duhail au Qatar, Hakim Ziyech signe au Wydad, un club mythique de Casablanca qui pourrait lui permettre de se remettre en jambes avant la CAN et la Coupe du monde 2026.

Le magicien rentre à la maison. Alors qu'Hakim Ziyech n'a pas joué de match officiel depuis le mois de mai dernier, l'ailier a décidé de poser ses valises à Casablanca pour jouer avec le Wydad.

Né et formé aux Pays-Bas, Hakim Ziyech avait marqué les esprits du grand public à l'Ajax Amsterdam, avant de s'envoler pour Chelsea. Un environnement dans lequel le Marocain a peiné à trouver ses marques et n'a pas réussi à exprimer tout son talent.

Signer au Wydad est alors un choix stratégique à quelques semaines de la CAN, et à quelques mois de la Coupe du monde. Sa place en sélection est loin d'être acquise, et la concurrence à son poste se fait de plus en plus rude. En août dernier, le coach des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, avait ouvert la porte à un retour de Ziyech dans le groupe du Maroc si ce dernier trouvait un club et revenait au niveau individuellement. « J'espère qu'il trouvera une solution et qu'il reviendra à son meilleur niveau pour postuler à l'équipe nationale. On veut un Hakim à 100 % au plus haut niveau. C'est une question aussi de temps de jeu. C'est une star pour nous, une star pour le Maroc ».

Pour afficher ce contenu X (Twitter), il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Un retour à la CAN peu envisageable

Si Achraf Hakimi est devenu le visage du football marocain, la popularité d'Hakim Ziyech au pays reste immense. En effet, avec son jeu percutant, technique, et créatif, l'ailier a toujours eu le coeur d'une partie des supporters. Il a été un des grands artisans du parcours historique du Maroc lors de la Coupe du monde 2022, où les Lions de l'Atlas se sont arrêtés en demi-finale contre la France.

Le gaucher a participé à sa première séance d'entraînement à Casablanca, et devrait être présenté officiellement aux supporters ce dimanche avant le match contre l'Ittihad Tanger. Il reste désormais à Ziyech de prouver au sélectionneur marocain qu'il mérite sa place au sein du collectif national. Une tâche qui peut s'avérer difficile avant le début de la CAN, qui commencera le 21 décembre au Maroc. Surtout que le joueur ne pourrait commencer à jouer en championnat qu'en janvier pour des raisons administratives... Son club tenterait cependant de l'inscrire pour qu'il puisse jouer les compétitions continentales dès novembre.