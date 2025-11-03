Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Un an de deuil pour le pays»

L'ex-Premier ministre et leader du MSM, Pravind Jugnauth, a fait cette déclaration après une cérémonie de dépôt de gerbes hier, à l'Aapravasi Ghat, pour le 191e anniversaire de l'arrivée des travailleurs engagés à Maurice.

Selon lui, l'affaire Mamy Ravatomanga est un scandale sans précédent, avec des ramifications politiques impliquant des membres du gouvernement actuel. Il était entouré de plusieurs membres du MSM, dont l'ex-ministre des Finances, Renganaden Padayachy, l'actuel leader de l'opposition, Joe Lesjongard, et l'ex-Attorney General, Maneesh Gobin. «Le MSM honore chaque année la mémoire des travailleurs engagés. Ce fut un véritable tournant pour l'histoire de notre pays. Nous devons nous inspirer de leur courage. Ils ont vécu dans des conditions extrêmement difficiles et pourtant avec courage et persévérance ils ont surmonté toutes les difficultés et les obstacles. Les jeunes d'aujourd'hui doivent s'en inspirer», a déclaré Pravind Jugnauth.

Commentant ensuite l'actualité, notamment l'affaire Mamy Ravatomanga, le leader du MSM estime que le gouvernement, ne dit pas toute la vérité sur cette affaire et «pe koz bann mansonz». Il estime que l'avion qui a atterri avec l'homme d'affaires malgache Ravatomanga à son bord avait eu le clearance du Secretary for Home Affairs. «Mo pa krwar ki linn donn otorizasion san ki li gagn laval buro Premie minis. Or, on nous dit que le PM suppléant, Paul Bérenger, n'était pas au courant.» Pour lui, soit Paul Bérenger ment ou le Secretary for Home Affairs a pris cette décision sans consultation, et dans ce cas, cette personne doit assumer ses responsabilités et démissionner.

Interrogé sur un possible lien entre de certains membres du MSM et Mamy Ravatomanga, Pravind Jugnauth a déclaré que si le Premier ministre a des renseignements et des noms, il faut qu'il le dise ouvertement et que de son côté il ne connaît pas l'homme d'affaires malgache. Sur la situation à Air Mauritius et la démission récente de son chairman, il dira : «Nous on avait sauvé Air Mauritius après la période du Covid-19, mais le gouvernement actuel veut le brader. Et il n'y pas que le scandale à Air Mauritius, regardez ce qui s'est passé à la Banque de Maurice (BoM).» Sur les nominations du gouvernement, Pravind Jugnauth a déclaré qu'«an lespas de kelke mwa tou pe grene».

Ce qui s'est passé à la BOM est pour lui le plus grand scandale dans l'histoire du pays et les autorités concernées ne font pas le travail qu'il faut, car ni Rama Sithanen, ni son fils, n'a été convoqué pour être interrogé. Sur le combat contre la drogue, le leader du MSM se demande comment un ministre peut déclarer en public que le pays a déjà perdu le combat contre la drogue. Par ailleurs, sur l'anniversaire d'un an du gouvernement de l'Alliance du changement, Pravind Jugnauth dira que le bilan est catastrophique et que normalement au lieu de fêter un anniversaire, c'est «un an de deuil pour le pays».