Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «L'Inde a été un partenaire indéfectible dans le développement de Maurice»

Cela fait déjà 100 ans depuis que La New India Assurance Co. Ltd existe à Maurice.

La compagnie a fêté cet évènement à Balaclava hier, le vendredi 31 octobre avec comme invité d'honneur le Premier ministre Navin Ramgoolam. Ce dernier a dans son discours mis l'accent sur les relations historiques et culturelles qui existent entre l'Inde et Maurice.

«L'histoire de la New India Assurance Company à Maurice témoigne de la solidité des liens entre Maurice et l'Inde. Des liens ancrés dans l'histoire, la culture et les échanges entre les peuples. L'Inde a été un partenaire indéfectible dans le développement de Maurice, et son empreinte est visible partout sur l'île,» a déclaré le Premier ministre. La compagnie a été fondée en 1919 par Sir Dorabji Tata avec pour devise d'assurer le bien-être du peuple indien. Compagnie multinationale d'assurance générale, elle est aujourd'hui présente dans 25 pays et son siège social se trouve à Mumbai.

Jayashree Nair, directrice générale de la New India Assurance a souligné la création de la succursale mauricienne le 20 novembre 1924, symbole de résilience et de pérennité. Ceci témoigne d'une vision centenaire et d'une amitié indéfectible entre l'île Maurice et l'Inde. «Au cours du siècle dernier, le monde s'est transformé, passant de l'ère industrielle à l'ère numérique, mais New India Assurance a su évoluer sans cesse, s'adaptant à un environnement en constante mutation tout en apportant une réelle valeur ajoutée à ses clients».

La présidente de la compagnie, Girija Subramanian, a déclaré que la New India Assurance est entièrement dédiée à Maurice, à sa population et à sa croissance, guidée par l'innovation, l'intégrité et le service. «Nous envisageons un nouveau siècle de partenariat qui renforcera la valeur économique de Maurice et consolidera notre rôle dans sa croissance et son développement continus», a-t-elle soulignée.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a aussi salué les compagnies d'assurance comme des partenaires essentiels au développement de tout pays. Selon lui, le monde est confronté à des risques complexes tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles et les bouleversements technologiques. «Pour les petits États insulaires comme Maurice, la résilience climatique et la préparation aux catastrophes sont des priorités absolues. Ces défis soulignent la nécessité d'un secteur des assurances solide et stable, essentiel au développement économique. Le secteur des assurances à Maurice devrait évoluer et innover afin de s'adapter aux besoins changeants de l'économie et de sa population», a insisté Navin Ramgoolam.

Plusieurs autres personnalités étaient également présentes lors de cette soirée placée sous l'amitié indo-mauricienne, dont Jyoti Jeetun, ministre des Services financiers et de la Planification économique, le Haut-commissaire de l'Inde, Anurag Srivastava, qui a rappelé les liens profonds qui existe entre les peuples de Maurice et de l'Inde et des chefs entreprises Indiens basés à Maurice. Un programme culturel était aussi au programme avec des danses exécutés par le Krumania Dance Academy.