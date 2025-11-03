Cote d'Ivoire: Toussaint - l'origine de cette fête catholique du 1er novembre

La Toussaint est une fête catholique célébrée le 1er novembre pour honorer tous les saints, connus ou inconnus, qui ont témoigné de leur foi en Christ.

Elle souligne que la sainteté est un appel pour tous les croyants, et non l'apanage d'une élite.

Pour beaucoup de catholiques, elle est aussi liée à la commémoration des défunts le 2 novembre, qui sont placés sous la protection des saints.

Signification de la fête

Célébration de tous les saints : Le nom "Toussaint" (tous les saints) désigne l'ensemble de la foule des fidèles qui ont vécu en témoins de Jésus-Christ.

Appel à la sainteté : La fête rappelle que la sainteté est un objectif pour tous les croyants, quelle que soit leur situation, et qu'ils peuvent eux aussi être inspirés par la grâce divine, note Le Monde.fr et RCF Radio.

Espérance et joie : Elle est tournée vers la vie éternelle et l'espérance de la béatitude céleste, à laquelle tous sont appelés, souligne RCF Radio.

Lien avec le jour des morts : Le 2 novembre, jour de commémoration des fidèles défunts, est traditionnellement lié à la Toussaint. Il s'agit de prier pour eux et de les placer sous la protection des saints, selon Herodote.net.

Origines

Origine ancienne : Les origines de la fête remontent au IVe siècle en Église grecque pour les martyrs, et au VIIe siècle en Église latine, lorsque le Panthéon romain fut dédié à Sainte-Marie aux Martyrs, comme l'indique France 3 Régions.

Déplacement de date : Initialement célébrée en mai, la date de la fête a été déplacée en novembre.

Instituée en France : La fête a été officiellement instituée en France en 835, rapporte le Diocèse de Paris.