Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Un cautionnement non remboursable de 500 000 FCFA fixé pour être candidat au PDCI-RDA

Le parti démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) a annoncé ce vendredi 31 octobre 2025 l'ouverture de la période de dépôt des candidatures pour l'investiture aux élections législatives prévues le 27 décembre prochain. Selon le communiqué signé par le Secrétaire exécutif chargé des Élections, Honorable Me Jean-Chrysostome Blessy, les militantes et militants souhaitant porter les couleurs du parti sont invités à déposer leur lettre d'intention auprès du Secrétariat exécutif chargé des Élections, à la Maison du Parti à Cocody.La période de dépôt des dossiers est fixée du samedi 1er au mercredi 5 novembre 2025, de 08h00 à 18h00.

La liste définitive des candidats retenus sera publiée le lundi 10 novembre 2025 à 11h00.

Les aspirants députés devront notamment : être ivoirien d'origine ou naturalisé depuis plus de dix ans ; être âgé d'au moins 25 ans ; figurer sur la liste électorale ; être militant du PDCI-RDA à jour de ses cotisations ; jouir de leurs droits civiques ; avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue sur les cinq dernières années (sauf diplomates et fonctionnaires internationaux) ; s'acquitter d'une caution non remboursable de 500 000 FCFA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Alors qu'au niveau national, le code électoral, a fixé le cautionnement à 100. 000 Fcfa.

Outre la preuve du respect des critères ci-dessus, les candidats devront fournir : une lettre d'intention adressée au président du parti, Cheick Tidjane Thiam ; une copie de la carte nationale d'identité ; une copie de la carte d'électeur ; le reçu de paiement de la caution ; un curriculum vitaE politique détaillant parcours, actions au sein du parti et ancrage local ; une lettre d'engagement à ne pas se présenter en indépendant en cas de non-sélection.

Ce processus s'inscrit dans la stratégie du parti de renforcer la discipline interne, le renouvellement de ses cadres et l'efficacité de sa représentation à l'Assemblée nationale.