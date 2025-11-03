Cote d'Ivoire: Viol sur mineur de 14 ans - Le père de 4 enfants pratiquait le commerce charnel

31 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

En prison depuis 3 ans, M. Sissoko marié et père de 4 enfants est accusé des faits de viol sur une mineur, Mlle M âgée de 14 ans.

Devant la cour du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, le jeudi 30 octobre 2025, il a avoué avoir entretenu un commerce charnel avec Mlle M.

Dans un français approximatif, l'homme de 46 ans a indiqué qu'il a cru que l'adolescente dont il était amoureux avait 17 ans, vu sa corpulence.

Il a précisé qu'elle mésurait 1m72 et possédait des rondeurs avec un très beau visage.

Selon l'accusé, l'adolescente ne faisait pas son âge et était consentante lors des différents rapports sexuels, en retour, il la couvrait de nombreux cadeaux. « Ses parents étaient au courant, mais je ne l'avais pas encore demandé en mariage, je comptais le faire », s'est-il justifié.

Dans le procès-verbal lu à la barre, les parents n'étaient pas informés. Raison, pour laquelle ils ont porté plainte dès qu'ils ont su.

Pour sa défense, le conseil de l'accusé a plaidé coupable. Mais a réclamé la clémence du tribunal pour l'acte ignoble commis sur l'enfant d'autrui.

Le délibéré est programmé pour le jeudi 13 novembre 2025.

