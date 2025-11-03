Cote d'Ivoire: Echangeurs de l'Ecole de police, de la Riviera 3 et de la Palmeraie - Les ouvrages seront livrés en 2026 et 2027

Les échangeurs des carrefours de l'Ecole de police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie seront livrés en 2026 et en 2027. La promesse a été faite au ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Amedé Kouakou, le 30 octobre, par les entreprises en charge des travaux.

C'était au cours d'une visite sur ces trois chantiers situés sur le boulevard Germain Coffi Gadeau (anciennement Boulevard François Mitterrand), dans la commune Cocody.

Les travaux de l'échangeur de l'Ecole de police, démarrés le 19 juin 2023, enregistrent, à ce jour, un taux d'exécution de 68 %. Selon le coordonnateur du Projet de transport urbain d'Abidjan (Ptua), Diarrassouba Fousséni, ils seront achevés en août 2026. Ici, les travaux consistent en la réalisation d'un pont de 170 mètres, avec tablier bi-caisson mixte acier-béton continu et de cinq travées. La largeur du pont sera de 21,6 mètres et comportera 3 voies par sens de circulation. Plusieurs ouvrages ont déjà été réalisés. Entre autres les contre-allées, les pieux, les appuis, les culées, les rampes, le tablier.

Pareil au carrefour de la Riviera Palmeraie où, selon le coordonnateur du projet, les travaux sont à un taux d'exécution de 61 %, à ce jour. « Ici, les travaux portent sur la réalisation d'un pont de 266 m, pour une largeur de 21,6 mètres, avec trois voies par sens de circulation », a-t-il souligné. Il est également prévu des aménagements routiers au sol, la construction de contre-allées, le réaménagement du boulevard Germain Coffi Gadeau sur une longueur de 715 mètres. La fin des travaux est prévue le 1er juillet 2026.

Contrairement à ces deux chantiers, celui de la Riviera 3 a accusé du retard, du fait de la réalisation de travaux connexes. Le taux d'exécution est de 34,52 % selon le coordonnateur du projet. Le projet consiste, comme les deux autres, en la réalisation d'un pont de 221 mètres de long pour une largeur de 21,6, avec avec trois voies par sens de circulation. Il est également prévu des travaux d'aménagement et la réalisation de voies d'accès. Le chantier bénéficie d'une prolongation de 10 mois. La fin des travaux est prévue en janvier 2027.

Au terme de sa visite, le ministre Amedé Kouakou s'est dit satisfait de l'état d'avancement de ces trois projets qui contribueront à la fluidité de la circulation sur ce boulevard. « Nous avons constaté que les travaux avancent très bien. On a eu quelques problèmes sur le chantier de la Riviera 3, mais dans l'ensemble, tout se passe bien. Il y a un peu plus de 570 personnes qui travaillent sur ces trois chantiers et la majorité sont des jeunes ivoiriens. Nous sommes à la tâche pour que les travaux se terminent à date », a-t-il promis.

D'un coût global de 113 milliards de Fcfa, le projet de construction des échangeurs de l'Ecole de police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie est financé par la Coopération japonaise (Jica), avec une contribution à hauteur de 42 milliards de Fcfa de l'Etat ivoirien. Ils entrent dans le cadre du Projet de transport urbain d'Abidjan (Ptua). Les travaux sont réalisés par les entreprises Shimizu Corporation, Toa Corporation et JFE Engineering.

Notons que des espaces seront également aménagés, sur chaque chantier, pour le Brt Yopougon-Bongerville.