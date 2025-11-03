Cote d'Ivoire: Samedi 1 novembre 2025 - Journée Mondiale Végane

Il devient de plus en plus difficile aujourd'hui d'ignorer le mouvement Vegan tant son lobbyng mediatique est puissant pour faire avancer ses positions.

Mais revenons aux origines en commençant par la grammaire. Bien que d'origine anglo-saxonne le terme "végane" est utilisé comme substantif ou comme adjectif et doit en principe s'accorder...

Végane, un mode de vie

Souvent relié aux mouvements végétariens et végétaliens, le véganisme s'en distingue en tant que mode de vie fondé sur le refus de l'exploitation des animaux. Le terme "vegan" a été créé en 1944 par Donald Watson, le co-fondateur de la "Vegan Society" et premier végane historique.

Il s'agit d'une façon de vivre basée sur le refus d'exploiter, faire souffrir ou tuer les animaux. Un végane n'utilise aucun produit d'origine animale non seulement pour son alimentation mais aussi dans son habillement et dans tous les aspects de la vie courante.

Les adeptes du véganisme ne consomment pas de produits d'origine animale ou issus d'animaux : chair, fourrure, cuir, laine, soie, graisses animales... bien entendu, ils ne consomment pas non plus de produits testés sur les animaux : produits d'entretien, cosmétiques, etc...

Aurions-nous à faire à des ultras ?

Pour les véganes, l'adoption d'un régime alimentaire végétalien est un premier pas qui ne suffit pas. Le véganisme entre de plain pied dans le choix d'un mode de vie, rattaché à des choix moraux voire politiques.

Et si les plantes s'en mêlent...

Un mouvement de fond semble émerger actuellement pour accorder une personnalité juridique aux plantes et cette idée, imaginée il y a plusieurs décennies par Tolkien, ne fait plus sourire personne. Nous nous éloignons an apparence de l'objet de la journée végane, mais si les plantes acquièrent cette identité, que mangeront les véganes ? La question est posée.

En attendant, la journée mondiale végane est célébrée chaque année le 1er novembre.

Source: journee-mondiale.com