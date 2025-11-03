Congo-Kinshasa: Global Gateway Forum - Des députés européens clôturent leur mission en RDC

Une délégation du Parlement européen a clôturé une visite officielle en République démocratique du Congo, selon une dépêche de l'Union européenne parvenue ce vendredi 31 octobre à Radio Okapi.

Deux semaines après la tenue, à Bruxelles, de la deuxième édition du Global Gateway Forum, huit députés de la commission Développement et de la sous-commission Droits de l'homme du Parlement européen.

Sous la conduite de Barry Andrews, président de la commission Développement, se sont rendus à Lubambashi, dans la province du Haut-Katanga, du 27 au 29 octobre. Leur objectif était de comprendre comment le Global Gateway se traduit dans des pays fragiles comme la RDC et en saisir l'impact potentiel sur le développement humain.

Au cours des échanges avec le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga ainsi qu'avec le président de l'assemblée provinciale, ces députés ont exprimé leur solidarité avec la RDC et de rappeler l'engagement du Parlement européen à soutenir la RDC pour des solutions sur le conflit dans sa partie Est.

La deuxième édition du Global Gateway Forum a été organisée par l'Union européenne, il y a deux semaines à Bruxelles (Belgique).