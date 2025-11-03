Congo-Kinshasa: A Paris, la société civile appelle à la création d'un tribunal spécial pour la RDC

La présidente bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu, Nene Bintu, réitère la demande de la création d'un tribunal spécial pour le Congo. Elle a reformulé cette demande ce vendredi 30 octobre à Paris lors de son intervention, au nom de la société civile congolaise, à la tribune de la Conférence internationale de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands lacs.

"Nous ne cessons de réclamer un tribunal spécial pour le Congo en complément de la Cour pénale internationale ; car il n'y a pas de paix véritable sans justice comme le répète sans cesse le Prix Nobel Denis Mukwege", a affirmé Nene Bintu.

De même, l'aide humanitaire ne saurait être efficace que si elle va de pair avec la protection des populations civiles, a estimé Nene Bintu.

Elle a déploré le fait que les femmes et les jeunes de la RDC "sont très peu associés au processus de paix; alors qu'ils sont les plus touchés par les conflits armés".

L'oratrice a alors exprimé cette exigence de femmes congolaises : "Etre incluses dans le processus de paix comme bâtisseuses, médiatrices à l'application d'une meilleure diplomatie féministe et obtenir réparation en tant que victimes de ces guerres infinies au Congo".