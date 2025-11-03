Congo-Kinshasa: Au moins 12 morts et des maisons incendiées dans 3 attaques attribuées aux ADF à Lubero

Au moins 12 civils ont été tués et plusieurs maisons incendiées lors de trois attaques attribuées aux rebelles des ADF entre mardi et jeudi 30 octobre à Mulunguma, Gbado et dans le carré minier de Pangoyi à plus de 100 km de Lubero-Centre (Nord-Kivu). L'administrateur du territoire, qui confirme l'information, précisant que les civils enlevés ont été libérés grâce à une intervention rapide des FARDC et l'armée ougandaise (UPDF).

« À Mulunguma, c'est là où ils (les rebelles) ont pillé systématiquement le grand dispensaire qui était là-bas, et la pharmacie qui était là-bas, et tous les produits pharmaceutiques qui étaient là-bas ont été emportés. Il y a eu quatre personnes qui ont été tuées, et ils ont emporté les civils, et ils ont emporté aussi les vaches", a rapporté le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero.

Il a par ailleurs salué la contre-attaque lancée par les forces coalisées FARDC - UPDF. Grâce à cette intervention, se lui, les otages que les. ADF avaient emportés ont été libérés et sont rentrés chez eux. Les vaches également ont été libérées.

Le 29 octobre, au village Gbado dans le groupement Bapakombe, "il y a eu encore l'incursion de ces terroristes ADF et là-bas, le bilan était un peu lourd, parce qu'ils ont tué six personnes", dont cinq femmes.

"Les terroristes ont continué, ils ont pris la direction de Masayi. Le 30 octobre, c'était dans un carré minier qu'on appelle Pangoyi. Là-bas, ils ont tué deux personnes, et ils ont incendié également plusieurs maisons", a poursuivi le colonel Alain Kiwewa.