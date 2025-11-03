Sahara Occidental: Le Conseil de sécurité de l'ONU soutient le plan marocain d'autonomie

Dakar — Le Conseil de sécurité de l'Organisation des nations unies (ONU) a approuvé, vendredi, le plan marocain d'autonomie du Sahara occidental, estimant qu'il pourrait être la solution "la plus réalisable" au conflit dans cette région du monde.

Sur les 15 membres, 11 ont voté pour la résolution soutenue par les États-Unis.

La Russie, la Chine et le Pakistan se sont abstenus, tandis que l'Algérie a refusé de participer au vote.

La résolution appuie le plan présenté par Rabat en 2007, qui propose une autonomie sous souveraineté marocaine pour ce vaste territoire désertique. Cette résolution renouvelle pour un an le mandat de la MINURSO, la mission de l'ONU sur place.

Dans un discours, le roi Mohammed VI a salué "une étape charnière et un tournant décisif dans l'histoire du Maroc moderne", affirmant qu'il y aurait "un avant et un après 31 octobre 2025".

Contrôlé en majeure partie par le Maroc, le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, reste considéré par l'ONU comme un territoire non autonome. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame son indépendance.

Le Conseil de sécurité appelle enfin le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et son émissaire dans la région à poursuivre les négociations sur la base du plan marocain pour parvenir à un "accord mutuellement acceptable".

Le Roi du Maroc, Mohammed VI, a invité le président algérien Abdelmadjid Tebboune à un "dialogue fraternel et sincère" pour bâtir de "nouvelles relations fondées sur la confiance, la fraternité et le bon voisinage".

Le souverain a réaffirmé la volonté du Maroc de "relancer l'Union du Maghreb arabe, dans un esprit de respect mutuel, de coopération et de complémentarité entre ses cinq États membres" (Algérie, Libye, Tunisie, Maroc et Mauritanie).