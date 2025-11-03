Sénégal: Pikine - Des avancées dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (chef de service)

1 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Pikine — Le Centre hospitalier de Pikine (banlieue de Dakar) a enregistré "beaucoup d'avancées" en termes de prise en charge des malades, victimes d'accidents vasculaires cérébraux (AVC), a assuré son chef du service de neurologie, Professeur Maouly Fall.

"Il y a beaucoup d'avancées, notamment dans la prise en charge en urgence, la prise en charge en phase aigüe, c'est-à-dire quand le patient arrive dès les premières heures, il y a possibilité de faire des examens complémentaires (radiologiques ou biologiques) et de faire un traitement efficace qui lui permettent de récupérer le plus rapidement possible", a-t-il assuré.

Le professeur Fall intervenait en marge de la cérémonie de célébration de la Journée mondiale des personnes victimes d'AVC, organisée au Centre hospitalier de Pikine, près du camp militaire de Thiaroye, en présence de plusieurs acteurs.

Il a rappelé que la grande banlieue Dakaroise occupe en termes de démographie "pratiquement le tiers ou même la moitié" de la population de la région de Dakar.

"De ce fait, il y beaucoup plus de patients dans la banlieue pour une prise en charge effective, mais nous n'avons pas tous les moyens nécessaires", a-t-il fait savoir.

"Ce que nous faisons, c'est d'axer notre communication sur la sensibilisation. C'est le plus important. Et le message que nous lançons aux populations, c'est de lutter contre les facteurs de risques d'accidents cérébraux vasculaires. Il s'agit de l'hypertension artérielle, le diabète, les taux de cholestérol élevés et la sédentarité", a expliqué le Professeur Fall.

Le chef du service de neurologie du Centre hospitalier de Pikine n'a pas manqué de demander aux populations "de manger moins gras, moins salé, moins sucré, de faire du sport et d'éviter la sédentarité".

