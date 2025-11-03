Maroc: Hakim Ziyech signe au Wydad Casablanca

C'est une énorme nouvelle pour le football africain. Vainqueur de la Ligue des champions 2021 avec Chelsea, Hakim Ziyech est un nouveau joueur du Wydad Casablanca. Le gaucher de 32 ans, demi-finaliste du Mondial 2022, va connaitre sa première expérience en Afrique, lui qui est né aux Pays-Bas. Il était libre depuis plusieurs mois et la fin de son contrat avec Al-Duhail au Qatar. Ce sera son septième club en carrière après Heerenveen, Twente, l'Ajax, Chelsea, Galatasaray et Al-Duhail.

L'objectif d'Hakim Ziyech sera de retrouver de la compétition afin d'avoir toutes ses chances pour faire partie de la liste de Walid Regragui pour la CAN 2025 au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier 2026).

