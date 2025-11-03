Ethiopie: La question de l'accès de l'Éthiopie à la mer doit être réglée sur la base d'accords mutuellement avantageux - Ambassadeur de Russie en Ethiopie

1 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'accès à la mer pour l'Éthiopie doit être abordé avant tout par les parties directement concernées, dans un esprit de dialogue ouvert et d'accords mutuels, a déclaré l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekhin, à l'agence de presse ENA.

L'ambassadeur a souligné que l'accès à la mer constitue un enjeu vital pour tout pays.

Il a rappelé qu'environ un tiers des États membres des Nations unies sont dépourvus de littoral, mais que de nombreux cas similaires connaissent aujourd'hui des avancées grâce à des solutions négociées.

« Nous comprenons la nécessité pour chaque pays d'avoir accès à la mer, et des approches viables émergent pour surmonter ces défis », a-t-il affirmé.

Selon lui, la question de l'accès maritime de l'Éthiopie doit être résolue sur la base du droit international, des accords mutuels et du dialogue constructif entre les pays concernés.

« Ce dossier doit être traité avant tout entre les parties impliquées, dans le respect du droit international et à travers des discussions franches », a-t-il ajouté.

Il a insisté sur l'importance d'une coopération continue et d'un dialogue constructif pour parvenir à une solution durable à cette question stratégique.

On rappelle que le Premier ministre Abiy Ahmed a récemment déclaré devant le Parlement : « Nous avons discuté avec les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Europe et l'Afrique.

La quête de l'Éthiopie pour un accès à la mer Rouge est inévitable. Nous privilégions la paix et le dialogue, et appelons à la médiation et à des propositions de solutions. »

Le Premier ministre a souligné que la perte de l'accès à la mer Rouge par l'Éthiopie ne reposait sur aucune base légale, puisqu'aucune décision du Conseil des ministres, approbation du Parlement ou référendum populaire n'avait été organisé à ce sujet.

Réaffirmant l'urgence de résoudre cette question, il a assuré que le gouvernement demeure attaché à une solution légale, pacifique et fondée sur le dialogue.

