Afrique de l'Est: La Roumanie réaffirme son intention d'investir en Éthiopie - Ambassadrice Lulia Pataki

Addis-Abeba — La Roumanie se dit prête à renforcer sa coopération économique et à investir davantage en Éthiopie, un pays désormais engagé sur la voie d'une ouverture économique et d'un environnement propice aux affaires, a déclaré l'ambassadrice de Roumanie, Lulia Pataki.

Selon la diplomate, la réforme économique transformatrice lancée par l'Éthiopie en 2019 dans le cadre du Programme de réforme économique nationale a permis d'importants progrès sur les plans macroéconomique et structurel.

Ces réformes ont notamment favorisé la participation accrue du secteur privé, l'amélioration du climat des affaires et la stabilité économique.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, l'ambassadrice Pataki a souligné que l'ouverture économique de l'Éthiopie crée de nouvelles opportunités pour les investisseurs roumains :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'Éthiopie s'ouvre. C'est un moment propice pour intensifier la coopération économique et les investissements. Nous sommes pleinement engagés dans cette dynamique », a-t-elle affirmé.

S'agissant du domaine numérique, Pataki a rappelé que la Roumanie, l'un des pays européens les plus avancés en matière de technologies de l'information et de la communication (TIC), souhaite collaborer avec l'Éthiopie dans le cadre de sa stratégie nationale « Digital Ethiopia 2025 », qui sera prolongée jusqu'en 2030.

La diplomate a noté que cette stratégie a déjà favorisé la mise en place d'un système d'identification numérique, la numérisation de plusieurs services publics et la promotion de l'inclusion financière à travers le développement des services financiers numériques.

En outre, l'ambassadrice a réaffirmé l'engagement de la Roumanie à renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de l'éducation. Elle a mentionné que plusieurs étudiants éthiopiens bénéficient actuellement de bourses en Roumanie, contribuant ainsi à un échange académique et culturel mutuellement bénéfique.

Pataki a enfin salué les liens historiques, culturels et religieux unissant les deux pays.

Les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et la Roumanie, établies le 2 juillet 1957, s'appuient sur une longue tradition d'amitié, la Roumanie ayant soutenu l'Éthiopie à la Société des Nations lors de la menace d'invasion italienne dans les années 1930.