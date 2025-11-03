Ethiopie: Les échanges culturels et la coopération économique sont des piliers essentiels pour surmonter les défis sociétaux - Ambassadeur de Russie.

1 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'ambassadeur Evgeny Terekhin, accompagné de diplomates russes et d'invités éthiopiens, a célébré hier la Journée de l'unité nationale russe au Centre russe pour la science et la culture à Addis-Abeba.

L'événement a présenté une exposition d'oeuvres artistiques réalisées par de talentueux artistes et écrivains éthiopiens, illustrant la profondeur et la vitalité des échanges culturels entre les deux pays.

Dans son discours, l'ambassadeur Terekhin a rappelé les luttes historiques de la Russie face aux agressions extérieures et aux conflits internes, soulignant que l'unité nationale avait permis au peuple russe de surmonter ces épreuves.

« La Russie a connu de nombreuses périodes difficiles, mais c'est grâce à l'unité de son peuple qu'elle a pu les traverser », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que cette expérience illustre la valeur d'objectifs communs et de la solidarité pour faire face aux difficultés collectives.

L'ambassadeur a également évoqué la dimension multiple de l'unité, qui repose non seulement sur la cohésion nationale, mais aussi sur les relations amicales et le rapprochement entre les peuples.

Selon lui, les liens culturels, la coopération humanitaire et la collaboration économique entre États constituent des piliers essentiels pour renforcer ce sentiment d'unité et relever les défis sociétaux à une échelle plus large.

Il a souligné que l'interaction entre les cultures et les économies crée un socle durable pour la paix, la stabilité et la sécurité, particulièrement dans un monde de plus en plus interdépendant.

L'ambassadeur Terekhin a précisé que cette célébration ne visait pas seulement à commémorer la Journée de l'unité nationale russe, mais aussi à mettre en lumière le potentiel de coopération entre la Russie et l'Éthiopie, en valorisant les talents artistiques éthiopiens aux côtés des traditions culturelles russes.

La cérémonie a mis en exergue la richesse des échanges culturels et l'importance de bâtir des passerelles entre les nations.

Ces interactions, a conclu M. Terekhin, favorisent la compréhension mutuelle, la solidarité et une coopération durable au service du développement et de la paix.

