Gabon: Dîner d'affaires en l'honneur du Président Brice Clotaire Oligui Nguema à Rome

1 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par COMPMD

- En visite officielle en Italie, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement accompagné de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema, a pris part à un dîner d'affaires offert en son honneur par M. Kamel GHRIBI, Président-directeur général du Groupe GKSD Holding.

Cette rencontre, placée sous le signe du dialogue économique et du partenariat stratégique, a permis d'approfondir les échanges entre les autorités gabonaises et les acteurs économiques italiens.

M. Kamel GHRIBI a présenté les réalisations du Groupe GKSD dans les domaines des infrastructures hospitalières, énergétiques et logistiques, tandis que le Président OLIGUI NGUEMA a mis en avant le potentiel économique et environnemental du Gabon ainsi que les grandes opportunités d'investissement qu'offre le pays.

Le ministre italien de la Santé a pris part à ce dîner, marquant ainsi la volonté du gouvernement italien de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans le domaine médical.

