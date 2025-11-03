Gabon: Loi de finances 2026 - L'Etat gabonais aura besoin de 7 233 milliards de F CFA, soit environ 11 milliards d'euros, pour traverser l'année 2026

S'il faut qualifier cette prévision budgétaire exceptionnelle d'ambitieuse, il faut admettre qu'elle a certainement, au vu du retard accusé dans le développement du pays depuis son accession à la souveraineté internationale le 17 août 1960, sa raison profonde d'être, mais, les défis à relever sont nombreux pour que le gouvernement puisse atteindre ses objectifs budgétaires 2026.

A cet effet, il faudra beaucoup de travail, beaucoup d'imagination, beaucoup de rigueur ; il faudra mettre en place des mécanismes idoines de levées de fonds au niveau national, mais également sur le plan international, chose difficile, mais pas insurmontable.

Dans ce challenge, le gouvernement ne peut espérer le faire tout seul ; les populations doivent être sollicitées dans leur ensemble et c'est là le piège car, une fois que le parlement a adopté, cela devient l'affaire seule du gouvernement.

Si les raisons pour lesquelles ce budget exceptionnel et ambitieux a été adopté par le parlement de transition est véritablement dans l'intérêt du pays et des populations gabonaises, les gabonais doivent s'impliquer, et tout dépend de l'intérêt que le gouvernement accordera à cette sollicitation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour commencer, un sérieux plan de communication doit être élaboré par le gouvernement en direction des populations, afin que chaque Gabonais s'approprie les enjeux, s'y intéresse et s'implique dans l'intérêt national.

Il serait aussi bon de mettre en place un calendrier trimestriel d'évaluation des objectifs budgétaires à communiquer aux gabonais car, cela permettra de mesurer les efforts collectifs au niveau national.

Un travail sur les comportements des agents économiques doit etre mis en place pour éviter ou amoindrir toute action pouvant freiner l'atteinte des objectifs budgétaires de la nation.

C'est le peuple qui a adopté le budget, c'est le peuple qui doit s'impliquer, il doit êtremis en co-responsabilité, et le gouvernement va gérer en bon père de famille. Le fardeau ne doit pas être porté uniquement par le gouvernement : il faut un réel partenariat entre le gouvernement et le peuple.

La victoire ne doit pas être celle du gouvernement, mais celle du peuple qui a adopté cet ambitieux projet et, dans le cas où ce peuple ne sera pas impliqué, l'échec reviendra automatiquement au gouvernement si les objectifs ne sont pas atteints.

Nous ne sommes pas à la recherche d'un super gouvernement, mais plutôt au travail collégial pour des objectifs communs alors, travaillons aux côtés, les uns des autres, et donnons ensemble au Gabon, la forme que nous lui imaginons tous de manière harmonieuse dans l'unité, la paix et l'amour.

Notre essor vers la félicité n'aura de goût que lorsque les Gabonais de tout bord travaillerons véritablement main dans la main.

A bon entendeur, salut.

Donald Urbain INDINGUI

Acteur politique

Membre du Bureau Politique du (PDG)

1er arrondissement de la Commune de Port-Gentil