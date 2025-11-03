Afrique: Commerce intra-africain - Le Forum Biashara déplacé au printemps 2026

Initialement prévu du 3 au 5 novembre 2025 à Lomé, le Forum des affaires de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), dénommé Biashara Africa 2025, a été reporté à une nouvelle date : du 30 mars au 1er avril 2026.

Les inscriptions en ligne restent toutefois ouvertes.

Porté par l'Union africaine, ce forum vise à accélérer l'intégration économique du continent à travers une meilleure compréhension des défis, mais surtout des opportunités concrètes qu'offre la Zlecaf.

À terme, la zone doit permettre de créer un marché unique africain regroupant 1,3 milliard de consommateurs, en supprimant progressivement les barrières douanières entre les pays membres.