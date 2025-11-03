Gabon: Visite de terrain sur le chantier d'aménagement de l'échangeur du Camp De Gaulle et des voiries avoisinantes par le VPG

1 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par VPG

Ce mercredi 29 octobre 2025, une délégation ministérielle de haut rang, conduite par Alexandre Barro Chambrier, Vice-Président du Gouvernement, a effectué, une visite de terrain sur le chantier d'aménagement de l'échangeur du Camp De Gaulle et des voiries avoisinantes.

Accompagné pour l'occasion par des membres du Gouvernement, le Ministre des Travaux Publics et de la Construction, Edgard Moukoumbi, et le Ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Ludovic Megne Ndong, le Vice-Président a pu évaluer de visu l'état d'avancement de trois projets majeurs intimement liés.

Il s'agit notamment du projet du Fly-Over, comprenant un pont et un grand carrefour giratoire de 108 mètres de diamètre destiné à relier la voie de contournement nord à la voie express, des routes de jonction entre le pont de Gué Gué et le bas de Gué Gué vers Prix-import, ainsi que du crucial projet du bassin versant de Gué-Gué, un ouvrage hydraulique conçu pour résoudre durablement les problèmes d'inondation dans cette zone.

La présence du Délégué Spécial de la Commune de Libreville, Adrien Nguema Mba, aux côtés de l'exécutif, a souligné la nécessaire synergie d'action entre l'État et les collectivités locales pour la réussite de ce vaste programme.

Sur place, les responsables du chantier, dont L'Administrateur Directeur Général de Mika-Service, ont présenté aux personnalités les différentes phases des travaux, les technologies déployées et le calendrier prévisionnel.

Le Vice-Président du Gouvernement, Hugues Alexandre Barro Chambrier a insisté sur l'impératif de respecter les délais annoncés, tout en garantissant une qualité de construction irréprochable. Il est à noter que ce vaste programme d'infrastructures routières modernes et d'assainissement génère près de 350 emplois directs.

