Gabon: 'Recevoir le Grand Collier de l'Ordre de Malte est pour moi un honneur exceptionnel et un moment historique'

Aujourd'hui, je mesure pleinement la portée de cette distinction, la plus haute de cette institution millénaire, qui reconnaît non seulement mon engagement personnel, mais aussi celui du Gabon pour la paix, la fraternité et le développement solidaire.

Cette reconnaissance internationale est un encouragement à poursuivre sans relâche notre action pour un leadership panafricain responsable et tourné vers l'humain.

Je reçois ce Grand Collier avec gratitude et humilité, conscient qu'il symbolise la confiance portée à notre vision et le chemin encore à parcourir pour renforcer la cohésion sociale, le progrès de nos peuples et la dignité humaine. Il m'inspire à redoubler d'efforts pour faire du Gabon un acteur de confiance sur la scène internationale, fidèle aux valeurs universelles de solidarité et de justice.

Occasion pour moi également de remercier ceux qui nous ont accompagnés pendant la Transition, toutes les institutions, mais aussi ceux qui continuent de croire en ma vision pour le Gabon et l'Afrique.

Cet honneur m'engage à continuer de servir notre nation et notre continent avec détermination et intégrité, pour bâtir un avenir meilleur et laisser une empreinte durable pour les générations à venir.

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA,

Président de la République,