Ile Maurice: 512 tombes endommagées

Lors de la séance parlementaire du mardi 28 octobre, le gouvernement avait donné son aval pour le financement des travaux de réparation des tombes endommagées et de renforcement des murs du cimetière de Saint-Jean. Selon les informations disponibles au ministère, les intempéries avaient entraîné la détérioration de 512 tombes, à savoir 71 gravement endommagées, 141 partiellement et 300 présentant des dommages mineurs ou la perte d'ornements.

Lors de réunions hebdomadaires présidées à l'époque par l'ancien ministre de l'Environnement, la paroisse de Saint-Jean avait réclamé une évaluation des dégâts et la mise en oeuvre de travaux de réhabilitation. Malgré plusieurs appels et relances, aucune action concrète n'avait été entreprise par le précédent gouvernement. En novembre 2023, lors d'une réponse à une Private Notice Question, l'ancien ministre des Infrastructures nationales avait indiqué que le nettoyage du cimetière serait effectué conjointement par le ministère de l'Environnement et Mauri-Facilities Ltd. Là encore, aucune suite n'avait été donnée.

Face à cette inaction, la paroisse de Saint-Jean avait pris l'initiative de faire préparer un plan de réhabilitation et de réparation. Ce plan, élaboré par un Quantity Surveyor, des architectes et des ingénieurs, incluait les coûts détaillés pour la restauration des tombes ainsi que pour le renforcement de trois murs du périmètre de l'église. Le document avait été soumis au gouvernement de l'époque, mais sans réponse favorable, malgré plusieurs rappels.

«Nous ne sommes pas insensibles comme le précédent gouvernement», a soutenu le ministre Ajay Guness, précisant que le nouveau gouvernement a approuvé le financement nécessaire pour la remise en état complète du site. Les travaux seront entrepris directement par la paroisse de Saint-Jean, chaque tombe présentant des particularités nécessitant une approche individualisée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres