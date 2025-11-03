Ile Maurice: La défense de Mamy Ravatomanga dénonce une enquête «illégale» de la FCC

La défense de l'homme d'affaires malgache est montée au créneau hier lors d'une conférence de presse à Astor Court, Port-Louis. Les avocats de Mamy Ravatomanga ont réclamé l'annulation pure et simple de l'enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC), qu'ils jugent «entachée d'irrégularités». Le panel juridique était composé de Me Hector Bernardini, avocat au barreau de Paris, arrivé mercredi pour prendre en main le dossier, de Me Siddharta Hawoldar, de l'ancien chef juge Eddy Balancy, et de Meᣵ Joy Beeharry et Kushal Lobine.

Me Bernardini, présenté comme le nouveau chef de file de la défense, a d'abord insisté sur la légitimité des activités économiques de Mamy Ravatomanga à Maurice : «Mamy Ravatomanga investit à Maurice depuis 1995. Son premier compte bancaire a été ouvert à la SBM. Il a toujours respecté les règles du pays», a déclaré l'avocat français.

Il a ensuite dénoncé la conduite de l'enquête dirigée par Sanjay Dawoodarry, affirmant que ce dernier n'aurait «plus aucun mandat légal depuis le 12 septembre 2025», date à laquelle son contrat avec la FCC aurait expiré (Voir encadré). «Toutes les perquisitions, arrestations, fouilles et preuves recueillies depuis cette date ont été opérées dans l'illégalité. Ces éléments sont donc irrecevables devant toute juridiction», a martelé Me Bernardini.

Conflit d'intérêts ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Interrogé sur sa double casquette de député et d'avocat, Me Lobine a réfuté toute incompatibilité : «Le code d'éthique parlementaire me permet de continuer à exercer ma profession. Je reste dans le strict respect de la loi et de la déontologie», a-t-il affirmé. De son côté, Me Hawoldar a précisé que la démarche de la défense ne vise pas à bloquer la justice, mais à garantir le respect des procédures : «Nous voulons que justice se fasse, mais qu'elle se fasse dans les règles.» Cette prise de position marque une nouvelle étape dans le bras de fer opposant le milliardaire malgache aux autorités mauriciennes, alors que la FCC poursuit ses investigations sur d'éventuelles infractions financières.

Précision de l'Attorney General Gavin Glover : «Il y a eu un temps mort avant que M. Dawoodarry ne soit reconduit à son poste à la FCC»

À la suite des déclarations de la défense de Mamy Ravatomanga sur «l'illégalité de la fonction» de Sanjay Dawoodarry à la FCC, l'Attorney General, Gavin Glover, est intervenu au JT de la MBC hier soir pour apporter des précisions sur le contrat et la fonction du directeur général suppléant de la FCC. «Son contrat est arrivé à expiration le 10 septembre. Étant donné qu'il y avait un poste vacant, il a été reconduit pour un nouveau mandat de neuf mois en tant que directeur général par intérim le 12 septembre», a-t-il expliqué. Il a rappelé que ce dernier n'a jamais quitté la commission : «Lorsque j'entends dire que M. Dawoodarry n'est qu'un simple civil, je souhaite préciser qu'il est toujours en poste, comme directeur des enquêtes et directeur général par intérim.»