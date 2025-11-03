Congo-Kinshasa: Meilleurs contenus du mois d'Octobre 2025

communiqué de presse

Le mois d'octobre 2025 a mis en lumière l'engagement concret de la MONUSCO en RDC. La Force est intervenue en Ituri contre les miliciens CODECO, a formé 120 FARDC, et a inauguré des projets à impact rapide pour plus de 100 000 personnes. Cet effort pour la protection et le développement s'est accompagné de la célébration de la Journée de l'ONU et du 25e anniversaire de la Résolution 1325, réaffirmant le rôle des femmes dans la paix.

La Force de la MONUSCO est intervenue le 14 octobre à Djugu, en Ituri, pour repousser des attaques simultanées de miliciens CODECO contre des personnes déplacées et des agriculteurs à Ndachulu, Maze et Largu. Les Casques bleus ont ouvert le feu, sauvant des milliers de vies et sécurisant des véhicules humanitaires.

La Force de la MONUSCO a formé 120 militaires FARDC à Bunia pendant deux semaines sur des compétences cruciales : télécommunications, drones, secourisme et maniement d'armes lourdes. Cette initiative vise à renforcer l'efficacité opérationnelle des troupes congolaises face aux groupes armés en Ituri et à consolider la paix par le renforcement des capacités locales.

La MONUSCO et la société civile ont tenu un atelier stratégique à Goma pour intensifier la lutte contre le recrutement et l'utilisation des enfants dans l'Est de la RDC. Face à l'aggravation des violences et des violations des droits, cette rencontre cruciale vise à renforcer les capacités locales et à préparer la transition post-MONUSCO.

La MONUSCO a remis plusieurs projets à impact rapide à Mahagi et Djugu, renforçant la sécurité, la cohésion sociale et les échanges économiques. Ces initiatives incluent la réhabilitation de routes agricoles et l'installation de lampadaires solaires, améliorant la mobilité et réduisant la criminalité nocturne. Un pont stratégique relie même des communautés autrefois en conflit.

La Police des Nations Unies (UNPOL) et la Police nationale congolaise (PNC) ont mené à Kinshasa une opération de salubrité pour promouvoir le civisme et la police de proximité. Une initiative illustrant leur partenariat au service des populations.

La MONUSCO a rapatrié 61 individus (ex-combattants FDLR et leurs familles) au Rwanda entre janvier et octobre 2025. Ces ex-combattants témoignent des souffrances vécues et expriment leur soulagement après un accueil digne et un soutien logistique de la Mission.

Célébrée le 24 octobre, la Journée des Nations Unies a mis en lumière l'impact crucial de la MONUSCO en Ituri et au Nord-Kivu, RDC. Les autorités de Beni et Bunia ont salué l'engagement des Casques bleus et des agences onusiennes pour la sécurité, le retour des déplacés et le développement local (routes, ponts, agriculture). Leur action favorise la reprise de la vie et la cohésion sociale... Découvrez les résultats concrets de cette collaboration !

« À la table de la paix, des voix qui font la différence ! »

Pour marquer les 25 ans de la Résolution 1325, les femmes de la société civile en RDC, les autorités congolaises et l'ONU se sont réunies pour réaffirmer le rôle clé des femmes dans la paix et la sécurité.