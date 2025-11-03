Afrique Australe: Handball - L'Angola B rate le podium du Tournoi International « Angola 50 Ans »

Luanda — L'équipe nationale angolaise B s'est inclinée face au Maroc ce samedi (28-30) et a raté la troisième place du tournoi quadrangulaire international de handball masculin senior « Angola 50 Ans », disputé au pavillon Kilamba à Luanda.

Appelée d'urgence pour remplacer l'équipe du Congo-Brazzaville, forfait de dernière minute, la deuxième équipe angolaise (appelée Angola B) était déjà menée à la mi-temps (14-17).

Dans un match très équilibré, les Angolais ont inscrit 14 points contre 13 pour les visiteurs en deuxième mi-temps, mais ont finalement perdu de deux points (28-30).

Cette équipe, composée de joueurs d'Interclube sous la direction de l'entraîneur Kidó, également issu de l'équipe sportive de la police nationale, a fait preuve de résilience, malgré l'absence de victoires.

Aujourd'hui, à 18 heures, l'équipe principale de l'Angola et le Cap-Vert décideront du titre de cet événement sportif commémorant le 50e anniversaire de l'indépendance nationale, qui sera célébré le 11 novembre.