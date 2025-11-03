Afrique Australe: Handball - L'Angola B rate le podium du Tournoi International « Angola 50 Ans »

1 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'équipe nationale angolaise B s'est inclinée face au Maroc ce samedi (28-30) et a raté la troisième place du tournoi quadrangulaire international de handball masculin senior « Angola 50 Ans », disputé au pavillon Kilamba à Luanda.

Appelée d'urgence pour remplacer l'équipe du Congo-Brazzaville, forfait de dernière minute, la deuxième équipe angolaise (appelée Angola B) était déjà menée à la mi-temps (14-17).

Dans un match très équilibré, les Angolais ont inscrit 14 points contre 13 pour les visiteurs en deuxième mi-temps, mais ont finalement perdu de deux points (28-30).

Cette équipe, composée de joueurs d'Interclube sous la direction de l'entraîneur Kidó, également issu de l'équipe sportive de la police nationale, a fait preuve de résilience, malgré l'absence de victoires.

Aujourd'hui, à 18 heures, l'équipe principale de l'Angola et le Cap-Vert décideront du titre de cet événement sportif commémorant le 50e anniversaire de l'indépendance nationale, qui sera célébré le 11 novembre.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.