Afrique: Le Président de la Commission de l'Union Africaine félicite le Président Alassane Ouattara pour sa réélection

Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. M. Mahmoud Ali Youssouf, prend acte de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle en République de Côte d'Ivoire et adresse ses félicitations à Son Excellence Alassane Ouattara à l'occasion de sa réélection.

Le Président de la Commission salue la participation du peuple ivoirien au scrutin ainsi que les efforts déployés par les institutions compétentes pour la conduite du processus électoral. Il encourage l'ensemble des acteurs politiques et sociaux à poursuivre leur engagement en faveur de la paix, du dialogue et de la cohésion nationale.

La Commission de l'Union africaine réaffirme sa disponibilité à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts visant à consolider la gouvernance démocratique, la stabilité et le développement durable.

Le Président de la Commission salue enfin la contribution constante de la Côte d'Ivoire aux efforts régionaux de paix et de sécurité, et réaffirme la volonté de l'Union africaine de continuer à oeuvrer aux côtés des autorités ivoiriennes pour la promotion d'une région pacifique et prospère.

