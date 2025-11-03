Ethiopie: Le mois écoulé a été marqué par d'importantes initiatives nationales et internationales menées par le Premier ministre Abiy Ahmed dans divers secteurs stratégiques

Addis-Abeba — Voici un aperçu synthétique des principales actions entreprises -

Au cours du mois d'octobre, le Premier ministre Abiy Ahmed a multiplié les initiatives nationales et diplomatiques majeures, marquant des avancées notables dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la gouvernance, de la transformation numérique et du développement urbain. Ces actions traduisent la vision du gouvernement éthiopien d'un développement durable, inclusif et fondé sur l'innovation, la paix et la coopération régionale.

Développement industriel et urbain : vers l'autosuffisance et la modernisation

L'un des événements majeurs du mois a été la pose de la première pierre de la nouvelle usine d'engrais à base d'urée, fruit d'un partenariat entre Ethiopian Investment Holdings (EIH) et le groupe Dangote.

Cette usine, d'une capacité annuelle de trois millions de tonnes, utilisera le gaz naturel extrait des champs de Calub et acheminé via un gazoduc de 108 kilomètres. Ce projet stratégique s'inscrit dans l'objectif du gouvernement d'assurer l'autosuffisance en engrais, de réduire les importations et d'accroître la productivité agricole.

Le Premier ministre a également inauguré, dans la région Somali, la raffinerie de pétrole de Gode, développée par Golden Concord Group Limited (GCL).

Cette installation, conçue pour traiter 3,5 millions de tonnes de brut et de condensats par an provenant du champ de Hilala, constitue une étape clé vers l'indépendance énergétique du pays.

À Calub, il a aussi lancé la première phase du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) d'Ogaden. L'installation, capable de produire 111 millions de litres de gaz par an et de générer 1 000 mégawatts d'électricité, consolide la base industrielle de l'Éthiopie tout en renforçant son autonomie énergétique.

Lors de sa visite à Jigjiga, le Premier ministre a salué la transformation urbaine rapide de la ville depuis sa dernière visite en janvier 2025.

Il a mis en avant les progrès réalisés dans la construction de logements, l'aménagement urbain et les infrastructures sociales, soulignant notamment l'impact positif du projet "Dine for Generations" sur le développement du tourisme et la création d'emplois.

À Addis-Abeba, Abiy Ahmed, accompagné des membres du comité exécutif du Parti de la Prospérité, a inspecté le projet de corridor urbain reliant Sar Bet à la place allemande, englobant l'usine de confection et la zone de Furi.

Couvrant 589 hectares, ce vaste aménagement urbain -- le deuxième plus grand après Kazanchis -- comprend 16,5 km de routes asphaltées, 33 km de voies piétonnes, des places publiques, des installations sportives, des espaces verts et plus de 1 100 commerces.

Ce projet illustre la volonté du gouvernement de créer des villes modernes, durables et attractives qui servent de moteurs économiques et sociaux à l'échelle nationale.

Transformation rurale et modernisation agricole

Poursuivant la mise en oeuvre du programme de développement rural intégré, le Premier ministre a remis les clés de villages ruraux modèles construits grâce à la mobilisation volontaire pendant la saison des pluies, dans les zones de Halaba, Kembatta, Hadiya et Silte.

Ces villages écologiques sont équipés de panneaux solaires, de systèmes de biogaz, d'installations sanitaires et d'abris pour le bétail, améliorant considérablement la qualité de vie et la productivité des communautés rurales.

Le Premier ministre a exhorté les autorités régionales à généraliser ce modèle, fixant un objectif de 100 nouvelles habitations par district d'ici l'an prochain.

Dans la zone d'East Shewa (région d'Oromia), Abiy Ahmed a inspecté la récolte de blé de la saison des pluies et a inauguré la production de blé d'été, confirmant la stratégie nationale d'autosuffisance alimentaire.

Il a également visité les pôles de production de bananes, de papayes et de poisson, notant la progression rapide de l'agriculture mécanisée et l'impact positif des nouvelles technologies sur la productivité.

Un autre projet majeur a été l'inauguration du système d'irrigation de la rivière Welmel, dans le district de Delo-Mena (zone de Bale).

Destiné à irriguer près de 10 000 hectares et à bénéficier à plus de 20 000 ménages, le projet favorisera la résilience climatique, la sécurité alimentaire et l'emploi rural.

Gouvernance économique et stabilité macroéconomique

Le Premier ministre a convoqué, sur le site du projet hydroélectrique de Koysha, une session spéciale du Conseil des ministres consacrée à l'examen des performances macroéconomiques des 100 premiers jours de l'exercice fiscal 2018 éthiopien.

Cet examen a mis en évidence une croissance du PIB de 9,2 % pour l'exercice précédent, confirmant la robustesse de l'économie éthiopienne malgré un contexte mondial incertain. Les discussions ont porté sur la diversification économique, la gestion prudente de la dette et les priorités stratégiques à venir.

Modernisation judiciaire et transformation numérique

S'appuyant sur la réussite de la stratégie "Digital Ethiopia 2025", Abiy Ahmed a annoncé le lancement de la nouvelle stratégie numérique 2030, centrée sur l'automatisation et la digitalisation des services publics.

Il a salué les progrès de la Cour suprême fédérale, qui a mis en oeuvre un système judiciaire intelligent comprenant la transcription automatisée, les audiences virtuelles et la gestion numérique des dossiers judiciaires.

Ce système, déjà déployé dans 24 tribunaux fédéraux, marque une avancée majeure vers une justice moderne, transparente et accessible à tous les citoyens.

Culture, médias et tourisme durable

Le Premier ministre a inauguré Pulse of Africa, un média panafricain né de sa proposition formulée lors du 35e Sommet de l'Union africaine en 2022.

Cette plateforme vise à promouvoir les voix africaines, à contrer les représentations biaisées du continent et à renforcer l'unité africaine par des récits authentiques et partagés.

Accompagné de la Première dame Zinash Tayachew, Abiy Ahmed s'est rendu dans la zone de Bale pour évaluer des projets de développement liant conservation naturelle et progrès économique.

La délégation a visité le parc national des montagnes de Bale, l'un des écosystèmes les plus riches du pays, où plusieurs infrastructures touristiques -- dont le Dinsho Lodge et le Sof Omer Luxury Lodge -- approchent de leur achèvement.

Ces projets, intégrés à la stratégie décennale du tourisme éthiopien, visent à positionner le secteur comme moteur de la croissance économique. La modernisation de la route Robe-Goro-Sof Omer-Ginir, reliant les zones agricoles aux sites touristiques, illustre cette ambition.

Le Premier ministre a également évalué les travaux de régulation de la rivière Weib, destinés à protéger les écosystèmes des grottes de Sof Omer et à maintenir leur accessibilité tout au long de l'année. Dans la zone de Harenna, il a inspecté la construction de l'éco-lodge Rira, de nouveaux points de vue et de structures d'accueil éco-touristiques.

La visite s'est conclue à la cascade de Fincha Habera, où un projet de glamping écologique est en préparation.

Le Premier ministre a réaffirmé que l'Éthiopie est une terre d'abondance, exhortant les citoyens à préserver et valoriser les richesses naturelles et humaines du pays pour les générations futures.

Engagement parlementaire et vision politique

Lors de son allocution devant le Parlement, Abiy Ahmed a passé en revue les progrès réalisés dans la réforme économique, la diversification sectorielle et le développement des infrastructures.

Il a mis en avant l'essor du secteur agricole, la hausse des recettes d'exportation et l'amélioration des réserves de change.

Le Premier ministre a souligné l'importance d'investir dans les technologies vertes, les transports et l'énergie, tout en maintenant la stabilité économique grâce à une gestion prudente de la dette et des subventions ciblées.

Il a insisté sur la formation numérique de la jeunesse, le développement de guichets uniques pour les services publics et la modernisation institutionnelle.

Concernant la paix et la gouvernance, il a réaffirmé l'attachement de l'Éthiopie à la stabilité, à l'unité nationale et au dialogue politique pacifique, tout en appelant à la vigilance face aux tentatives de déstabilisation.

À l'approche des prochaines élections, il a assuré que le gouvernement garantirait un processus transparent, équitable et inclusif.

Sur la scène régionale, il a réitéré le droit légitime de l'Éthiopie à utiliser équitablement les eaux du Nil et a prôné une coopération mutuellement bénéfique avec les pays riverains.

Il a aussi rappelé que la quête d'un accès à la mer Rouge constitue une priorité historique et économique pour l'Éthiopie, qui entend la résoudre par le dialogue et le partenariat.

Diplomatie et intégration régionale

Sur le plan international, Abiy Ahmed a conduit la délégation éthiopienne au 24e Sommet du COMESA à Nairobi, organisé sous le thème « Tirer parti de la numérisation pour approfondir les chaînes de valeur régionales ».

Il y a souligné que la transformation numérique représente pour l'Afrique une opportunité historique de redéfinir ses modèles économiques et d'accélérer son intégration régionale.

En marge du Sommet, il a tenu des entretiens bilatéraux avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, axés sur la sécurité et la coopération économique, et avec le ministre chypriote des Affaires étrangères, Dr Constantinos Kombos, pour renforcer les relations politiques et commerciales entre les deux pays.

Reconnaissance des contribuables et intégrité nationale

Lors de la 7e cérémonie de reconnaissance des contribuables exemplaires, le Premier ministre a salué les citoyens et entreprises ayant contribué de manière exemplaire au développement national.

Il a souligné que les recettes fiscales financent des infrastructures vitales et des services publics essentiels, appelant à une culture de transparence et de responsabilité.

Il a insisté sur le fait que la lutte contre la corruption et la promotion de l'intégrité collective demeurent fondamentales pour bâtir une Éthiopie juste, équitable et prospère.

Un leadership tourné vers la transformation et la résilience

Tout au long du mois d'octobre 2025, les initiatives du Premier ministre Abiy Ahmed ont illustré la vision d'une Éthiopie autosuffisante, technologiquement avancée, écologiquement responsable et diplomatiquement influente.

Qu'il s'agisse d'industrialisation, de modernisation agricole, de transformation numérique ou de rayonnement culturel, ses actions traduisent une orientation claire : faire de l'Éthiopie un pôle de stabilité, d'innovation et de développement durable au coeur de l'Afrique.