Togo: Les Togolais épargnent de plus en plus

Le Togo enregistre ces dernières années une dynamique positive en matière d'épargne, reflet à la fois de la résilience de sa population et de la vitalité de son économie.

Selon les données fournies par l'Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés(APSFD), le pays compte désormais 4,5 millions de comptes bancaires ouverts auprès de ses institutions membres. Une tendance qui s'accompagne d'une progression moyenne de 5 % de l'épargne chaque trimestre, traduisant une confiance croissante dans le système financier et une prise de conscience accrue de l'importance de la planification financière.

Pour Ange Kossivi Ketor, président de l'APSFD, cette évolution témoigne de la vigueur du secteur privé et d'un engagement citoyen pour la prévoyance.

Il révèle par ailleurs que les montants d'épargne observés ces derniers mois dans les structures de microfinance varient généralement entre 50 000 et 80 000 Fcfa. Des sommes certes modestes, mais significatives compte tenu du SMIG en vigueur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette dynamique est également révélatrice du rôle croissant des institutions de microfinance dans l'inclusion financière.

En facilitant l'accès aux services bancaires de proximité, elles participent activement à la transformation économique, notamment dans les zones rurales et périurbaines.