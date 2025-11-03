Congo-Kinshasa: La commission Infrastructures du Sénat mobilisée pour la finalisation du projet Kinshasa-Arena

La commission Infrastructures et Aménagement du territoire du Sénat a appelé à l'accélération des travaux du projet Kinshasa-Arena, situé dans le complexe du stade des Martyrs, à Kinshasa.

Conduite par le sénateur Herman Mutima, cette commission a formulé cette requête le vendredi 31 octobre, lors d'une visite sur le site du projet.

La délégation sénatoriale a encouragé les parties prenantes à s'investir pleinement afin que le projet Kinshasa-Arena soit achevé dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais.

Après une réunion avec les parties prenantes, la commission s'est rendue dans le bâtiment pour une inspection visuelle des travaux.

Sur place, Herman Mutima, vice-président de la commission, s'est réjoui de constater que les gros oeuvres sont presque achevés et que les travaux de finition débuteront bientôt.

« Ce projet est très important, et le Chef de l'État en a parlé. Lorsque nous faisons le constat, nous remarquons que les gros oeuvres sont terminés à environ 80 %. En tant que Sénat, nous sommes venus voir ce qui se passe et réfléchir ensemble à la manière de résoudre ce problème avec le Gouvernement », a-t-il souligné.

Kinshasa-Arena suscite de grandes attentes et symbolise les ambitions de modernisation des infrastructures sportives en République démocratique du Congo.

De forme circulaire, cette arène pourra accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs.

Les travaux ont été lancés le 13 octobre 2023, mais ont connu un ralentissement en raison de complications administratives.