Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Le PDCI-RDA se met en ordre de bataille

1 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À travers un communiqué signé ce 1eᣴ novembre 2025, le Directeur général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) a annoncé l'ouverture des caisses de la comptabilité du parti. Une décision qui marque concrètement l'entrée du plus vieux parti politique ivoirien dans la phase active de préparation des élections législatives de 2025.

Selon le communiqué officiel, les caisses du parti sont désormais ouvertes à partir de 14 heures pour permettre à tous les membres et militants de procéder au règlement de leurs cotisations en retard et au paiement de la caution exigée pour les législatives à venir. Cette démarche, bien qu'administrative, traduit avant tout la volonté du PDCI-RDA de prendre toute sa place dans la compétition électorale à venir et de mobiliser ses troupes autour d'un objectif commun : la reconquête du terrain politique.

Pour le parti fondé par Félix Houphouët-Boigny, il s'agit d'un signal fort envoyé à ses militants et à l'opinion publique nationale. En lançant cette opération de régularisation et de paiement des cautions, le PDCI-RDA démontre son engagement à participer pleinement au processus démocratique, conformément à sa tradition de parti légaliste et respectueux des institutions républicaines.

Ce geste administratif vient ainsi lever tout doute sur la participation du parti aux législatives, après plusieurs semaines d'attente et de spéculations. Il témoigne également d'une organisation interne rigoureuse et d'une volonté d'assurer la transparence dans la sélection de ses futurs candidats.

Les militants, cadres et sympathisants sont donc invités à s'acquitter de leurs obligations financières dans les délais impartis afin de permettre au parti de présenter des candidatures solides et compétitives sur l'ensemble du territoire national. Le PDCI-RDA, fort de son expérience et de son enracinement historique, entend aborder ces élections avec détermination et responsabilité.

