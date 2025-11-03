Afrique du Nord: Tunisie Telecom annonce l'atterrissement du câble sous-marin Medusa à Bizerte

Tunis — Bizerte a accueilli, samedi, 1er novembre 2025, le câble sous-marin MEDUSA, d'une longueur totale de 8 700 km. Ce câble porté par AFR-IX Telecom et soutenu par l'Union européenne, reliera plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient, dont la Tunisie, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce, Chypre, le Maroc, l'Algérie, la Lybie et l'Égypte, a déclaré samedi Lassaad Ben Dhiab, Président Directeur Général de Tunisie Telecom.

« L'atterrissement du câble Medusa à Bizerte représente une étape technologique majeure pour Tunisie Telecom et pour la Tunisie. Grâce à cette infrastructure de dernière génération, nous multiplions par huit notre capacité internationale, renforçant ainsi la fiabilité et la sécurité de nos échanges de données » a encore souligné, le PDG de Tunisie Telecom.

Et de poursuivre que « ce câble constitue une colonne vertébrale essentielle pour soutenir la montée en puissance du cloud, de l'intelligence artificielle et des services numériques de demain. Il positionne la Tunisie comme un hub régional incontournable de la connectivité et un acteur central de la souveraineté numérique méditerranéenne ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce projet stratégique pour la souveraineté numérique de la Tunisie s'inscrit dans le cadre de son engagement à renforcer la connectivité internationale de la Tunisie et à soutenir la transformation numérique du pays.

Grâce à cette nouvelle infrastructure, la Tunisie renforcera sa souveraineté numérique, sécurisera ses échanges internationaux de données, accèdera à de nouvelles routes redondantes de connectivité mondiale et soutiendra le développement de services numériques innovants : cloud, Data Centers, intelligence artificielle, e-services publics et villes intelligentes...

Cette avancée bénéficiera directement aux entreprises, aux institutions publiques et aux citoyens, en garantissant une meilleure qualité de service, une réduction significative de la latence, et une plus grande résilience du réseau national.

De son côté, le CEO de Medusa, Norman Albi a affirmé que « l'arrivée du câble sous-marin Medusa système en Tunisie constitue une étape importante dans la réalisation de notre objectif collectif de favoriser une Méditerranée plus connectée et compétitive. En collaborant étroitement avec notre partenaire Tunisie Telecom, nous renforçons les liens entre les continents et posons les bases d'une croissance économique durable et de l'innovation dans la région ».

Avec l'entrée en service du câble sous-marin Medusa, Tunisie Telecom confirme sa position de leader de la connectivité en Afrique du Nord et son rôle central dans le développement d'une infrastructure numérique souveraine, performante et résiliente.

L'opérateur national, déjà propriétaire des câbles sous-marins Hannibal et SEA-ME-WE 4, consolide ainsi sa mission: connecter la Tunisie au monde avec excellence, sécurité et innovation.

JENA