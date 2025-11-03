Burkina Faso: Sputnik lance ses émissions radio au Burkina Faso

1 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Les programmes d'analyse de Sputnik Afrique en français sont désormais diffusés sur Ouaga FM, l'une des stations les plus populaires du pays. Ces émissions touchent cinq millions d'auditeurs à Ouagadougou, la capitale, et à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso.

Outre le Burkina Faso, les émissions de Sputnik sont disponibles sur les ondes FM de huit pays africains: l'Éthiopie, le Nigeria, la Guinée, la Zambie, le Cameroun, le Mali, le Niger et le Botswana.

Sputnik est une agence de presse internationale et une station de radio diffusant dans plus de 30 langues, avec 25 centres rédactionnels à travers le monde.

Sputnik a ouvert son centre de rédaction multifonctionnel à Addis-Abeba en 2025. Il s'agit du seul média russe diffusant en amharique.

Sputnik Afrique est membre de l'Union africaine de radiodiffusion et a reçu plusieurs distinctions, dont les prix du meilleur podcast radio sur l'Afrique et de la meilleure émission consacrée à la culture africaine. L'agence a remporté le prix du « Meilleur contenu local de radio » décerné par la SABA Southern Africa Broadcasting.

Sputnik est également membre de l'Union arabe de radiodiffusion, qui couvre l'Afrique du Nord.

Source: Sputnik Afrique

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.