Burkina Faso: Sputnik lance ses émissions radio au Burkina Faso

Les programmes d'analyse de Sputnik Afrique en français sont désormais diffusés sur Ouaga FM, l'une des stations les plus populaires du pays. Ces émissions touchent cinq millions d'auditeurs à Ouagadougou, la capitale, et à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso.

Outre le Burkina Faso, les émissions de Sputnik sont disponibles sur les ondes FM de huit pays africains: l'Éthiopie, le Nigeria, la Guinée, la Zambie, le Cameroun, le Mali, le Niger et le Botswana.

Sputnik est une agence de presse internationale et une station de radio diffusant dans plus de 30 langues, avec 25 centres rédactionnels à travers le monde.

Sputnik a ouvert son centre de rédaction multifonctionnel à Addis-Abeba en 2025. Il s'agit du seul média russe diffusant en amharique.

Sputnik Afrique est membre de l'Union africaine de radiodiffusion et a reçu plusieurs distinctions, dont les prix du meilleur podcast radio sur l'Afrique et de la meilleure émission consacrée à la culture africaine. L'agence a remporté le prix du « Meilleur contenu local de radio » décerné par la SABA Southern Africa Broadcasting.

Sputnik est également membre de l'Union arabe de radiodiffusion, qui couvre l'Afrique du Nord.

Source: Sputnik Afrique