Ile Maurice: Moment de recueillement

Le 1er novembre, Maurice, comme de nombreux pays catholiques à travers le monde, célèbre la Toussaint. Cette journée, ancrée dans la tradition chrétienne, est dédiée à la mémoire des saints et des défunts. Elle permet aux familles de se recueillir, de se souvenir de leurs proches disparus et de renforcer le lien intergénérationnel au sein de la communauté.

La Toussaint, célébrée depuis des siècles, a été introduite à Maurice à l'époque coloniale. Au fil des années, elle s'est intégrée profondément dans la culture mauricienne, mêlant rites religieux et pratiques populaires. La visite des cimetières est ainsi devenue un moment incontournable pour rendre hommage aux ancêtres et entretenir la mémoire familiale. Dans les cimetières, l'effervescence est palpable. À Bois-Marchand, comme ailleurs sur l'île, les familles se pressent avec des bouquets de roses, de chrysanthèmes ou de glaïeuls à la main. Certains déposent simplement des fleurs sur les tombes, tandis que d'autres s'attellent à les nettoyer, les repeindre et à entretenir l'espace funéraire. Ces gestes, transmis de génération en génération, témoignent de la fidélité des Mauriciens à leurs traditions.

L'animation des allées est également ponctuée de petites scènes de vie locales. Beaucoup d'enfants profitent de l'affluence pour vendre de l'eau au cimetière : un galon à Rs 25, se faisant ainsi un peu d'argent de poche. Nous avons rencontré Kiran et Hansini Moodhoo, mère et fille, habitantes de St Croix, qui vendent des fleurs depuis de nombreuses années. Avec leur sourire et leur bonne humeur, elles racontent leur fidélité à cette tradition et la satisfaction d'apporter un service aux familles venues honorer leurs proches.

Cette année, la tradition se poursuit malgré une légère hausse des prix des fleurs, conséquence des importations. Autour des allées, des marchands ambulants proposent également bougies et collations, tandis que d'autres offrent leurs services pour l'entretien des sépultures. L'atmosphère est à la fois recueillie et animée, ponctuée de souvenirs, de solidarité et de fidélité aux coutumes mauriciennes.

La Toussaint est aussi un moment d'éducation et de transmission culturelle. Les plus jeunes apprennent à honorer leurs aînés, à respecter les rites et à comprendre l'importance de la mémoire familiale. Entre prières, gestes symboliques et moments de partage, la journée rappelle que le souvenir des défunts fait partie intégrante de l'identité culturelle et religieuse de Maurice.

Au-delà de la visite des tombes, la Toussaint est un acte de mémoire et de respect. Chaque geste, qu'il s'agisse de déposer des fleurs, de nettoyer les tombes ou de partager un moment avec ses proches, contribue à renforcer les liens entre les vivants et ceux qui nous ont précédés. En perpétuant ces traditions, les Mauriciens honorent non-seulement leurs familles, mais aussi l'histoire et la culture de l'île, faisant de la Toussaint un moment unique de recueillement et de communion collective.