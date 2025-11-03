Ile Maurice: RDA - Le déficit cumulé franchit la barre des Rs 550 millions au 30 juin 2024

Le dernier rapport du directeur de l'Audit sur la Road Development Authority (RDA) met en lumière une situation financière préoccupante.

Au 30 juin 2024, le déficit cumulé de l'institution a atteint Rs 550,8 millions, contre Rs 476 millions à la même période l'année précédente. Cette hausse de près de Rs 75 millions résulte principalement d'un déficit de Rs 28,5 millions enregistré au cours de l'exercice 2023- 2024 et d'un manque de Rs 46,9 millions lié à la réévaluation des engagements de retraite en fin d'exercice.

Selon le National Audit Office (NAO), cette dégradation financière découle d'une combinaison de facteurs structurels, notamment la hausse des coûts salariaux, les retards dans la mise en oeuvre de projets informatiques et les charges récurrentes liées à la maintenance du réseau routier national.

Les états financiers de la RDA pour 2023-2024 indiquent un total de revenus de Rs 4,403 milliards, contre Rs 3,798 milliards l'année précédente. Ces recettes proviennent principalement des subventions gouvernementales destinées aux projets de construction et d'entretien des routes sous les fonds National Environment and Climate Change Fund et Projects Development Fund.

Cependant, les dépenses totales ont grimpé à Rs 4,431 milliards, surpassant les revenus et entraînant un déficit net de Rs 28,5 millions. Les principales charges concernent les projets routiers (Rs 4,07 milliards), les salaires du personnel (Rs 290 millions), la dépréciation et amortissement (Rs 290 millions), ainsi que les coûts liés aux véhicules et aux loyers.

Le NAO note également une hausse des dépenses de fonctionnement, notamment en raison de l'augmentation des salaires minimums, du recrutement de nouveaux employés et des allocations de rétention versées au personnel.

Des retards dans les projets

La RDA a dû procéder à plusieurs ajustements entre son budget initial et révisé pour l'exercice 2023-2024. Le rapport indique que des projets en cours ou pratiquement achevés n'avaient pas bénéficié de dotations budgétaires suffisantes, nécessitant des financements additionnels du ministère des Finances. Le Director of Audit relève aussi des retards de passation de marchés et de mise en oeuvre de projets informatiques, notamment ceux relatifs à l'E-Document Management System et au Computerisation Project of RDA. Ces lenteurs ont entraîné des écarts négatifs dans l'exécution des dépenses prévues.

Par ailleurs, les dépenses de maintenance et de matériel de bureau ont augmenté, tout comme les frais de location, à la suite d'un nouvel accord de bail avec la NREL. Les frais d'électricité ont aussi progressé en raison de la mise en service de nouveaux sous-bureaux. Sur le plan des investissements, la RDA a opté pour des placements à court terme dans des bons du Trésor gouvernementaux, considérés comme sans risque. En 2023-2024, l'organisme détenait un placement de Rs 14 782 950 auprès de la SBM Bank (Mauritius) Ltd, avec un rendement annuel de 3,55 % et une échéance au 11 octobre 2024. Un autre placement, d'un montant de Rs 24 553 250, avait été effectué en novembre 2022, à un taux de 4 %, et a été remboursé en mai 2024 pour un montant nominal de Rs 25 millions.

Ces investissements, enregistrés au coût amorti, permettent à la RDA de générer un revenu d'intérêts modeste Rs 70 433 pour l'exercice 2023-2024, tout en constituant une alternative plus rentable aux dépôts bancaires traditionnels.

Une part importante du déficit est attribuable aux engagements liés au Defined Benefit Plan (régime de retraite à prestations définies) géré par la SICOM. L'évaluation actuarielle la plus récente, réalisée au 30 juin 2020, faisait déjà état d'un déficit de Rs 260,1 millions. Le RDA Board avait été informé de cette situation en juin 2021, la SICOM recommandant alors des mesures pour assurer la viabilité du fonds à moyen et long terme. Le rapport rappelle qu'un comité technique sur les fonds de pension des organismes parapublics, mis en place par le ministère des Finances, a recommandé de relever le taux de financement de ces fonds à 60 % sur une période de dix ans à partir de l'exercice 2022-2023. Dans ce cadre, un transfert de Rs 18 millions a été effectué au profit du RDA Pension Fund au cours de l'exercice écoulé. Tous les nouveaux employés, depuis janvier 2013, sont désormais affiliés au Public Pensions Defined Contribution Pension Scheme, un régime à cotisations définies.

Malgré sa situation financière fragile, la RDA a poursuivi plusieurs chantiers routiers majeurs au cours de l'année écoulée. Les dépenses les plus importantes ont concerné la reconstruction du Jumbo Phoenix Roundabout, la construction de la Flic-en Flac Bypass, le pont de Baie du-Tombeau, la Savanne Road (A9) entre La Flora et Tyack, ainsi que divers projets de déviation à Hermitage, Chamouny et Souillac.

Les dépenses totales engagées pour les projets sous le budget principal de la RDA ont atteint Rs 2,929 milliards, tandis que celles financées par le National Environment and Climate Change Fund et le Projects Development Fund se sont respectivement élevées à Rs 205,9 millions et Rs 938,6 millions. Ces projets, bien qu'essentiels pour la modernisation du réseau routier national, continuent de peser lourdement sur la trésorerie de l'autorité, déjà fragilisée par ses obligations sociales et la hausse générale des coûts d'exploitation.

L'audit conclut en attirant l'attention sur la nécessité pour la RDA de renforcer sa discipline budgétaire et de maîtriser ses dépenses récurrentes, tout en assurant la viabilité de ses projets d'infrastructure. Le Director of Audit souligne que la poursuite du déficit structurel et les obligations de retraite croissantes risquent de détériorer davantage la position financière de l'organisme s'il n'y a pas de mesures correctives rapides.