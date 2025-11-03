Afrique: Forum Galien - Le Président Faye plaide pour un pacte africain de souveraineté sanitaire

31 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Babacar Gueye DIOP

Clôturant la 8e édition du Forum Galien Afrique, ce vebsredi 31 octobre à Dakar, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a appelé les pays du continent à bâtir une souveraineté sanitaire fondée sur « l'unité, la solidarité et l'investissement dans la recherche ».

Le chef de l'État a salué la pertinence des débats tenus à Dakar autour du thème « La souveraineté sanitaire, un impératif pour l'Afrique », soulignant que « la santé est la première frontière de notre sécurité collective ».

Mettant en avant les fragilités révélées par la pandémie de Covid-19, il a insisté sur la nécessité d'une production locale de médicaments et de vaccins. Ainsi le Président a rappelé les avancées du Sénégal, notamment le projet Madiba et le futur Vaccinopôle de Diamniadio, capable de produire jusqu'à 300 millions de doses par an.

Le Président Faye a également évoqué la transformation de la Pharmacie nationale d'approvisionnement et la création de la Délivery Unit Pharma, outils destinés à couvrir 50 % des besoins nationaux en médicaments d'ici 2050.

Enfin, il a proposé l'adoption d'un « pacte africain pour la souveraineté sanitaire », articulé autour du financement endogène, de l'intégration régionale et du soutien à la recherche et à l'innovation.

« La souveraineté sanitaire de l'Afrique dépend de notre unité et de notre rigueur », a conclu le président Diomaye Faye.

