Afrique: Forum Galien - Le Président Faye plaide pour un pacte africain de souveraineté sanitaire

Clôturant la 8e édition du Forum Galien Afrique, ce vebsredi 31 octobre à Dakar, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a appelé les pays du continent à bâtir une souveraineté sanitaire fondée sur « l'unité, la solidarité et l'investissement dans la recherche ».

Le chef de l'État a salué la pertinence des débats tenus à Dakar autour du thème « La souveraineté sanitaire, un impératif pour l'Afrique », soulignant que « la santé est la première frontière de notre sécurité collective ».

Mettant en avant les fragilités révélées par la pandémie de Covid-19, il a insisté sur la nécessité d'une production locale de médicaments et de vaccins. Ainsi le Président a rappelé les avancées du Sénégal, notamment le projet Madiba et le futur Vaccinopôle de Diamniadio, capable de produire jusqu'à 300 millions de doses par an.

Le Président Faye a également évoqué la transformation de la Pharmacie nationale d'approvisionnement et la création de la Délivery Unit Pharma, outils destinés à couvrir 50 % des besoins nationaux en médicaments d'ici 2050.

Enfin, il a proposé l'adoption d'un « pacte africain pour la souveraineté sanitaire », articulé autour du financement endogène, de l'intégration régionale et du soutien à la recherche et à l'innovation.

« La souveraineté sanitaire de l'Afrique dépend de notre unité et de notre rigueur », a conclu le président Diomaye Faye.