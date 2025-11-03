Ile Maurice: Les avocats du milliardaire malgache Mamy Ravatomanga dénoncent des irrégularités dans les enquêtes

À Maurice, le puissant homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga riposte, par le biais de ses avocats. Son imposant panel de conseil juridique - composé de juristes mauriciens et français - a dénoncé vendredi 31 octobre les irrégularités dans la procédure menée contre lui. Arrivé sur l'île le 12 octobre, à bord d'un jet privé et dans des circonstances rocambolesques, le milliardaire fait face à une série d'accusations liées à des enquêtes financières. Mamy Ravatomanga était un influent proche de l'ex-président malgache Andry Rajoelina.

Face aux journalistes, les avocats de Mamy Ravatomanga parlent d'un « nécessaire exercice de clarification », face aux accusations. Son arrestation récente a provoqué, selon ses avocats, un harcèlement médiatique contre leur client, hospitalisé pour raisons cardiaques. Me Siddharta Hawoldar affirme pourtant que ce dernier « souhaite coopérer pleinement ».

À ses côtés se dressait un panel d'avocats impressionnant. Ce dernier est composé de Me Khushal Lobine - leader d'un des partis qui compose l'alliance au pouvoir -, l'avocat français Hector Bernardini - défenseur historique de Mamy Ravatomanga - et Eddy Balancy, l'ancien chef juge, comme on le dit à Maurice, le patron du système judiciaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Leur message est clair : la Commission des crimes financiers aurait agi sur aucune base légale. Selon eux, le directeur par intérim de cet organe n'a plus de mandat, depuis le 12 septembre. « Tout ce qui a été fait depuis est nul et non avenu », insistent-ils.

Me Hector Bernardini rappelle, lui, que toutes les affaires visant son client ont été classées sans suite, en France, comme à Madagascar. Une manière, pour la défense, de replacer la riposte sur le terrain juridique et politique.

Vendredi dans la soirée, la Commission a répliqué, se disant « inébranlable face aux tentatives de déstabilisation et de désinformation », et précisant que le mandat de son directeur a bien été renouvelé le 12 septembre.

À lire aussi

Arrestation à l'Île Maurice du puissant homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga