La secrétaire générale de la région de l'ex-Boucle du Mouhoun, Adjara Kientega/Ouédraogo a présidé, au nom du gouverneur, le lancement de la campagne promotionnelle du Faso Danfani et la transformation des produits locaux, vendredi 31 octobre 2025 à Dédougou.

Initiée par les femmes tisseuses et teinturières de Bankui et du Sourou, cette activité va se dérouler du 31 octobre au 02 novembre prochain et se tient à l'occasion du mois du « consommer local ».

Dans le cadre du mois du « consommer local », l'Union régionale des tisseuses et teinturières de Bankui et du Sourou (ex-Boucle du Mouhoun) a initié une campagne promotionnelle du Faso Danfani et la transformation des produits locaux, y compris de leur consommation, à Dédougou. Elle a débuté ce vendredi 31 octobre 2025 et va s'étaler sur 72h. A l'occasion, des expositions-ventes et des conférences de sensibilisation seront organisées pour inciter la population de Dédougou voire de de la région à prendre goût de la consommation des articles produits et transformés par les artisans locaux.

De l'avis de la présidente de l'union, Suzanne Ki, leur initiative se fixe pour objectif de valoriser ce qui est produit localement. « A travers cette activité, nous cherchons la valorisation de notre culture et la sauvegarde de notre patrimoine qui est source de richesse », a-t-elle déclaré. Le porte-parole des parrains de la cérémonie, Moussa Zerbo, a apporté un message de soutien et d'encouragement aux femmes. « Elles se battent nuit et jour pour offrir de la valeur ajoutée à l'économie nationale », a-t-il positivement apprécié. Il estime que ce travail participe de l'autonomisation financière de la femme.

Représentant le gouverneur de la région, la secrétaire générale régionale, Adjara Kientega, a salué l'oeuvre des tisseuses et des teinturières qui contribue à renforcer l'esprit du « consommer local ». Elle a précisé qu'elle donne de la valeur ajoutée à l'art vestimentaire. Mme Kientega a appelé la population à aller à la découverte du savoir-faire des artisans locaux afin de se l'approprier pour faire de la consommation des produits locaux une habitude.