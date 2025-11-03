Burkina Faso: Sara 2025 - 14 artisans récompensés

1 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

La Ve édition du Salon régional de l'artisanat a pris fin hier vendredi 31 octobre 2025, à Tenkodogo

14 artisans ont été récompensés dans la nuit du vendredi 31 octobre 2025 à Tenkodogo, au terme de la Ve édition du Salon régional de l'artisanat(SARA). Les lauréats ont eu des prix allant de 50 000 F CFA à 1 500 000 F CFA. Parmi eux, l'on peut retenir les prix d'excellence du chef du gouvernement burkinabè qui sont revenus à trois artisans et est composé de 500 000 F CFA en numéraires et un stand climatisé de 700 mille F CFA pour la prochaine édition du SIAO pour chacun des lauréats. L'Assemblée nationale a également décerné des prix dont celui de la souveraineté Thomas Sankara. Le programme des nations unies pour le développement (PNUD), partenaire de cette édition, a, pour sa part, offert trois prix à des artisans.

La prochaine édition du SARA, selon le ministre du Commerce, de l'Industrie et l'Artisanat, Serges Poda, est prévue du 29 octobre au 5 novembre 2027, à Dédougou sous le thème : « artisan burkinabè et transition digitale : quelles opportunités pour les artisans et le renforcement de la souveraineté nationale » ?

