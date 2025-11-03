Gabon: Le festival des sports extrêmes bat son plein à Libreville

Au Gabon, la troisième édition du festival international des sports extrêmes (Fise) bat son plein. En cours depuis vendredi 31 octobre à la « Baie des rois », sur le front de mer de Libreville, le festival a atteint sa vitesse de croisière samedi, avant sa clôture dimanche 2 novembre. Au programme, figurent des sports urbains comme le skateboard, le BMX Freestyle, le roller et le basket 3x3, au grand plaisir des Librevillois qui assistent nombreux à ces démonstrations à couper le souffle.

Dix Machine s'entraine sur sa planche, avant de monter sur la scène : « Je le fais aussi pour encourager les jeunes Gabonais à pratiquer aussi les sports extrêmes », explique le jeune d'à peine 16 ans.

Joseph pratique le skateboard, depuis cinq mois seulement. Il est impressionné par les professionnels venus d'Europe pour le festival qui sont, pour lui, « une vraie source de motivation » pour s'« améliorer ». À 25 ans, Glenn pratique le roller. Il vient de réaliser une démonstration sur les rampes qui l'ont propulsé à une hauteur époustouflante : « Une fois que tu as le courage de prendre des risques, tu te lances et puis, voilà, tu réalises. Le reste, ça vient. »

Dans le public, plusieurs parents venus accompagner leurs enfants. C'est le cas de Tatiana : « Il pratique un sport vraiment extrême. Cela me fait peur. Je suis venue l'accompagner et je rends grâce à Dieu qu'il n'y ait pas eu d'accident. »

Plus loin, le terrain de basketball est sous les yeux du Français Ian Mahinmi. Cet ancien champion de la NBA (l'Association américaine de basket) en est l'invité vedette : « Il joue très bien au basket. Pour une nation qui n'est pas forcément connue pour son basket, eh bien, c'est très encourageant parce qu'il y a du potentiel chez les filles et chez les garçons. »

Ce festival devient un grand camp d'entrainement des talents gabonais qui rêvent de se qualifier aux jeux olympiques de la jeunesse de Dakar au Sénégal.