Congo-Brazzaville: 39ème Journée Nationale de l'Arbre

En séjour de travail à Oyo, le Président de la République Denis Sassou N'Guesso a patronné par anticipation, ce 2 novembre, la trente-neuvième édition de la journée nationale de l'arbre. Instituée chaque 6 novembre depuis 1984, cela a été une nouvelle occasion de procéder au planting d'arbres, geste de rappel à l'adresse des Congolais au devoir de planter un arbre où qu'ils se trouvent.

Le thème de la trente-neuvième édition est intitulée : « un arbre, une forêt, une plantation pour un Congo florissant ». Coïncidant avec la décennie des Nations Unies pour l'afforestation et le reboisement, le Programme National d'Afforestation et de Reboisement, en sigle « ProNAR », a choisi de promouvoir, sur un site de 2,5 hectares dans l'enceinte du lycée d'excellence d'Oyo, des arbres fruitiers.

François Mankessi, superviseur en charge des opérations techniques, coordonnateur par intérim ProNAR a expliqué que sur une superficie de 2,5 hectares prévue pour cette circonstance, son programme s'apprête à enrichir le patrimoine forestier de la nation et du monde à travers le planting de 1 000 plants, répartis suivants les écartements de 5 m x 5 m.

Il a également expliqué que la plantation à mettre en place ce jour, se compose de deux espaces distincts et complémentaires : un jardin d'ornement avec l'espèce Terminalia mantaly et un verger fruitier multispécifique, à vocation pédagogique.

Le jardin d'ornement, sera établi sur environ 2.25 hectares et comprendra 900 pieds de l'espèce Terminalia mantaly, choisie pour son élégance et sa capacité à offrir ombrage et sérénité. Cet espace sera destiné au repos, à la lecture et à la réflexion, au profit des apprenants du Lycée de l'Excellence d'Oyo.

Quant au verger pédagogique, il sera installé sur une superficie de 0.25 hectare, avec une centaine de plants fruitiers de diverses espèces : il s'agit des marcottes de safoutiers, des plants greffés de manguiers, d'orangers, de citronniers et d'avocatiers.

Selon ses explications techniques, ce verger est destiné à susciter aux apprenants, la curiosité, à travers la contemplation des arbres dont la vigueur a été atténuée par les techniques de multiplication par voie végétative, de courte taille, avec une entrée en production estimée à 2-3 ans, après plantation.

Les dimensions des trous de plantation sont de 60 cm de large sur 60 cm de profondeur pour les fruitiers et de 30 cm de large sur 30 cm de profondeur pour l'espèce d'ornement. Ces trous de plantation ont été enrichis avec un fertilisant organique constitué de broyat de Tithonia diversifolia et de Echinochloa pyramidalis. Par ailleurs, les interlignes de plantation seront utilisés pour cultiver du maïs, selon les principes de l'agroforesterie, qui associe production vivrière, boisement et protection du sol.

Saluant cette journée dédiée à l'environnement, l'ambassadrice de France en république du Congo Claire Bodonyi, a confié que celle-ci s'incarne particulièrement en république du Congo. Parce que, a-t-elle estimé, « les forêts que vous avez sont en danger. Les appétits des hommes, la croissance démographique sont des dangers... Sensibiliser toute une population à la richesse qu'on a, sensibiliser les populations au remplacement d'un patrimoine que l'Homme détruit est vraiment un acte fondateur, national, qui rassemble. On le voit... ».