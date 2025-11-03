Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Kosovo, Lettonie, Macédoine, Malte, Pays-Bas et République tchèque)

2 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Kosovo, 12e journée, 1re division

Drita bat Llapi 1-0. Raddy Ovouka est entré à la 71e. Bienvenu Patient Elenga n'était pas dans le groupe des visiteurs.

Lettonie, 35e journée, 1re division

Malgré la présence de Ceti Taty Tchibinda en défense centrale, Daugavpils est battu à domicile par Liepaja (1-2).

Macédoine du Sud, 11e journée, 1re division

Warren Tchimbembé est entré à la 62e lors du succès du Vardar Skopje face à Sileks (2-1).

Malte, 11e journée du tournoi d'ouverture, 1re division

Match à rebondissements entre Hibernians et Marsaxlokk (2-2). Christoffer Mafoumbi et Juvhel Tsoumou étaient tous deux titulaires : le gardien a été expulsé à la 45e, après avoir encaissé deux buts.

Titulaire en pointe, Juvhel Tsoumou a égalisé pour son équipe à la 81e d'une tête sur corner.

Son deuxième but en deux matches.

Pays-Bas, 11e journée, 1re division

Nimègue chute à Utrecht (0-1). Sans Brayann Pereira, resté sur le banc. Le latéral droit a vu son temps de jeu rétrécir, cette saison, avec le passage à une défense à trois.

Pays-Bas, 14e journée, 2e division

Den Bosch concède un second revers de rang en championnat, face à De Graafshaps (1-2). Après une ouverture pour Van Leeuwen, qui manque le cadre (7e), Kévin Monzialo rate un duel à la 14e.

A la 45e, on retrouve les deux acteurs pour l'égalisation de Den Bosch : le Congolais sert, en première intention, le Néerlandais, qui ajuste le gardien des visiteurs (1-1).

A la 64e, l'ancien joueur de la Juventus prend ses responsabilités sur penalty, qu'il tente en force dans la lucarne : la transversale renvoie son ballon dans le jeu, laissant son compteur bloqué à 8 buts.

République tchèque, 14e journée, 1re division

Jablonec fait zéro pointé à la maison face à Zlin (1-3). Sans Béni Makouana, pas encore qualifié.

