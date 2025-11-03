Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Chypre, Espagne)

2 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Allemagne, 17e journée, 4e division, groupe Nord

Oldenbourg prend un point chez la réserve du Werder de Brême (1-1). Avec Aurel Loubongo Mboungou, titulaire.

Autriche, 14e journée, 3e division, groupe Centre

La réserve du Lask Linz cartonne chez l'USV St Anna (5-0). Titulaire, Queyrell Tchicamboud a offert l'ouverture du score à la Perovic dès la 3e minute. Sa 4e passe décisive de la saison.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Averti à la 23e, l'ancien Parisien a ensuite inscrit le 3e but de son équipe à la 46e.

Remplacé à la 55e, il totalise 10 buts cette saison.

Le Lask Linz est deuxième à 7 points du premier.

Azerbaïdjan, 10e journée, 1re division

Sitôt arrivé, sitôt entré en jeu : Simon Nsana a fait ses premiers pas sous le maillot de Sumqayit, vainqueur 3-2 d'Araz.

Le milieu formé à Nantes, arrivé le 1er novembre, est entré à la 81e alors que le score était acquis.

Belgique, 13e journée, 1re division

Le RAAL La Louvière prend les 3 points face au Cercle de Bruges (2-1). Alexis Beka Beka est resté sur le banc.

Chypre, 9e journée, 1re division

L'AEK Larnaka l'emporte 2-1 chez l'Apollon Limassol. Remplaçant, Jérémy Ngali est entré à la 89e. Averti à la 90e+1.

Pafos soumet l'AEL Limassol (1-0). Mons Bassoumina est entré à la 79e.

Espagne, 12e journée, 2e division

Gijón est tenu en échec par Las Palmas (0-0). Yann Kombo est resté sur le banc.

Espagne, 9e journée, 4e division, groupe 2

Irun partage les points avec Guernica (1-1). Avec Corentin Louakima titulaire.

Espagne, 9e journée, 5e division, groupe 2

Pierre Mbemba était titulaire lors du succès de la réserve de Gijón à L'Entregu (4-1). Fred Loki est entré à la 78e.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.