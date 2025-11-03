Allemagne, 17e journée, 4e division, groupe Nord

Oldenbourg prend un point chez la réserve du Werder de Brême (1-1). Avec Aurel Loubongo Mboungou, titulaire.

Autriche, 14e journée, 3e division, groupe Centre

La réserve du Lask Linz cartonne chez l'USV St Anna (5-0). Titulaire, Queyrell Tchicamboud a offert l'ouverture du score à la Perovic dès la 3e minute. Sa 4e passe décisive de la saison.

Averti à la 23e, l'ancien Parisien a ensuite inscrit le 3e but de son équipe à la 46e.

Remplacé à la 55e, il totalise 10 buts cette saison.

Le Lask Linz est deuxième à 7 points du premier.

Azerbaïdjan, 10e journée, 1re division

Sitôt arrivé, sitôt entré en jeu : Simon Nsana a fait ses premiers pas sous le maillot de Sumqayit, vainqueur 3-2 d'Araz.

Le milieu formé à Nantes, arrivé le 1er novembre, est entré à la 81e alors que le score était acquis.

Belgique, 13e journée, 1re division

Le RAAL La Louvière prend les 3 points face au Cercle de Bruges (2-1). Alexis Beka Beka est resté sur le banc.

Chypre, 9e journée, 1re division

L'AEK Larnaka l'emporte 2-1 chez l'Apollon Limassol. Remplaçant, Jérémy Ngali est entré à la 89e. Averti à la 90e+1.

Pafos soumet l'AEL Limassol (1-0). Mons Bassoumina est entré à la 79e.

Espagne, 12e journée, 2e division

Gijón est tenu en échec par Las Palmas (0-0). Yann Kombo est resté sur le banc.

Espagne, 9e journée, 4e division, groupe 2

Irun partage les points avec Guernica (1-1). Avec Corentin Louakima titulaire.

Espagne, 9e journée, 5e division, groupe 2

Pierre Mbemba était titulaire lors du succès de la réserve de Gijón à L'Entregu (4-1). Fred Loki est entré à la 78e.