Sénégal/Ghana: La dépouille du jeune footballeur tué par ses ravisseurs rapatriée à Dakar

1 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Babacar Fall

C'est une mort qui avait ému le monde du football. Cheikh Touré, jeune footballeur sénégalais de 17 ans, était parti au Ghana à l'appel de recruteurs. Il aurait été enlevé et assassiné par ses ravisseurs. Sa dépouille est arrivée à Dakar.

Voilà 15 jours que Cheikh Touré est mort et que l'enquête de la police ghanéenne piètine.

Qui a assassiné le jeune footballeur sénégalais qui était parti rejoindre de faux recruteurs ? Le suspect numéro un se prénomme « Issa », et reste introuvable. C'est lui qui avait transporté le corps de la victime dans un hôpital de Kumasi, à 250 kilomètres d'Accra, la capitale ghanéenne. Il se serait présenté comme le frère de la victime.

Le gardien de but de 17 ans était parti au Ghana après que des faux recruteurs lui ont fait miroiter un faux contrat au Maroc. Ces recruteurs se sont ensuite transformés en ravisseurs, et ont soutiré la somme de 650 000 francs CFA à la mère du jeune footballeur avant de le tuer.

Les autorités consulaires sénégalaises ont déclaré suivre de très près l'évolution de l'enquête, à tel point que cet assassinat est devenu une affaire d'État. L'ambassade du Sénégal à Accra a organisé le transport à Dakar de la dépouille ce samedi 1er novembre. Les proches de Cheikh Touré peuvent donc enfin procéder à son inhumation.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

