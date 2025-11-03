L'État malgache a annoncé qu'il se retire de la présidence de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Le pays, qui avait assumé cette fonction le 17 août lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, a précisé dans un communiqué de la Présidence de la Refondation de la République publié samedi que ce retrait était motivé par la situation politique actuelle.

« Les autorités malgaches souhaitent concentrer leurs efforts sur la réalisation des étapes liées au processus de refondation du pays », souligne le communiqué.

Contrairement à l'Union africaine, qui a déjà suspendu Madagascar de ses différentes instances, la SADC reste pour l'heure prudente vis-à-vis du pays. En 2009, cependant, elle faisait partie des organisations ayant décidé de suspendre la Grande-Île, qui n'a pu retrouver sa place au sein de l'organisation qu'en 2014. Récemment, la SADC a dépêché des émissaires à Madagascar dans le cadre d'une mission de rétablissement des faits. Pendant une semaine, ils ont rencontré les autorités ainsi que les forces vives du pays, sans toutefois rendre public de compte rendu de leur mission.