Congo-Kinshasa: La police annonce le durcissement de la traque des gangs de Kinshasa

À Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), la police a annoncé intensifier la traque des membres des gangs dits « Kulunas ». L'opération « Kanga Kanga » (« arrêter sans pitié »), intervient dans un contexte de hausse inquiétante de criminalité dans la mégalopole d'environ 20 millions d'habitants. Celle-ci doit permettre de durcir une opération lancée depuis plus d'un mois et dont les résultats sont mitigés. Le signal de cette intensification a été donné lors d'une grande parade organisée vendredi 31 octobre 2025 au stade des Martyrs.

La police de République démocratique du Congo a annoncé l'intensification de la traque des « Kulunas ». Des bandits que les autorités ne parviennent pas à éradiquer.

Un millier de policiers ont été mobilisés pour recevoir de nouvelles instructions de la part du chef de la police de Kinshasa, Israel Kantu, sur la sécurité publique. Ils auront pour mission de reprendre le contrôle des quartiers dans lesquels les agressions, braquages et cambriolages se multiplient.

Des descentes de proximité prévues

Cette campagne d'envergure, qui s'ajoute à d'autres déjà menées depuis plusieurs semaines, se distingue par son approche plus directe. Les forces de l'ordre mèneront désormais des descentes de proximité, maison par maison, quartier par quartier, pour identifier et neutraliser les membres de bandes connues.

Les autorités promettent d'en finir avec les zones de non-droit qui ternissent l'image de la capitale et alimentent un sentiment d'insécurité permanent.

Une promesse de fermeté qui inquiète

Mais cette fermeté ne rassure pas tout le monde. Des organisations de la société civile redoutent des dérapages, craignant que la traque des bandits ne donne lieu à des abus ou des arrestations arbitraires. Elles annoncent une surveillance étroite du déroulement de l'opération.

À l'approche des fêtes de fin d'année, les autorités espèrent, grâce à cette intensification, garantir la quiétude aux Kinois et restaurer la confiance d'une population lassée par une violence au quotidien que les autorités n'arrivent pas à endiguer depuis des années.