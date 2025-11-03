Afrique de l'Est: La répression des manifestations post-électorales en Tanzanie dénoncée au Kenya

3 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Albane Thirouard

Au Kenya, des voix s'élèvent pour dénoncer les violences post-électorales des derniers jours en Tanzanie, où des manifestations ont été violemment réprimées alors que le pays votait pour ses élections présidentielles et législatives, qui se sont déroulées sans opposition. Samedi 1er octobre, la Commission électorale a déclaré Samia Suluhu vainqueure de la présidentielle avec près de 98% des voix. Le parti d'opposition Chadema a rejeté ces résultats et estime qu'au moins 700 personnes ont perdu la vie au cours des trois jours de violences qui ont suivi le scrutin. Au Kenya voisin, les militants appellent à la solidarité.

Face à la presse, les défenseurs kényans des droits humains ont diffusé des vidéos montrant des blessés graves et de nombreux corps inanimés. Ce sont, selon eux, les premières images en provenance de Tanzanie après plusieurs jours de violences, et un accès restreint à Internet.

« Je suis très, très attristée par ces tueries de masse. Les photos que nous venons de voir, et d'autres que nous avons reçues, montrent des corps entassés sans aucune dignité. C'est terrible », réagit Martha Karua, avocate et figure de l'opposition au Kenya. « Est-ce que le pouvoir vaut autant de morts, autant de sang versé, autant de souffrance ? C'est la question que je pose à Mama Samia », poursuit-elle.

Au moins 700 morts lors de manifestations selon les défenseurs des droits de l'homme

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les militants des droits humains rapportent qu'au moins 700 personnes auraient perdu la vie entre le mercredi 29 et le vendredi 31 octobre 2025 lors des manifestations. Un bilan humain difficile à confirmer. « Nous avons vu beaucoup de morts, nous recevons des témoignages de personnes ayant perdu leurs proches. Ce qui est aussi très choquant, c'est que nous avons des médecins qui nous informent que la police est en train d'envahir les morgues, qu'elle emporte des corps, et nous ne savons pas où elle les emmènent. Les familles n'ont pas accès à leurs proches. C'est un mépris total pour le peuple tanzanien. », a dénoncé Tito Magoti, un avocat tanzanien, s'exprimant par visio-conférence.

La tenue d'un nouveau scrutin réclamée

Les militants pour les droits humains demandent l'annulation des élections, lors desquelles la Commission électorale a déclaré Samia Suluhu vainqueur de la présidentielle avec près de 98% des voix. Ils demandent aussi la mise en place d'un dispositif de transition inclusif, avant la tenue d'un nouveau scrutin.

Dans un communiqué publié ce dimanche 2 novembre, l'Union européenne s'est dite « très inquiétée par les évènements » en Tanzanie. Elle a cité notamment « la violence, la coupure d'Internet ainsi que les informations faisant état d'irrégularités dans le déroulement du scrutin » et « les rapports crédibles faisant état d'un grand nombre de morts et de blessés ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.