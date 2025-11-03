Guinée Bissau: La campagne des élections générales s'ouvre avec un meeting du président Umaro Sissoco Embalo

2 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Allen Yéro Embalo

Quelque 860 000 Bissau-guinéens doivent élire le 23 novembre un président et 102 députés. Douze candidats, dont le chef d'État sortant Umaro Sissoco Embaló et son prédécesseur José Mario Vaz, sont en lice pour la présidentielle, alors que 14 partis politiques ont présenté des candidats aux 102 postes de députés de la nouvelle Assemblée Nationale. Umaro Sissoco Embaló a ouvert le bal de la campagne électorale, officiellement démarrée samedi 1er novembre et qui durera trois semaines.

Douze candidats sont en lice pour la présidentielle. La plupart entament leur course à la mobilisation des électeurs dès aujourd'hui, comme le président sortant, qui a ouvert le bal dans une ambiance de carnaval à Bairro Ajuda, à mi-chemin entre l'aéroport et le centre-ville.

La stabilité politique est un enjeu majeur dans ce pays coutumier des soubresauts politiques parfois violents. L'armée a annoncé vendredi 31 octobre avoir déjoué une tentative de subversion de l'ordre constitutionnel. Une action sur laquelle le président Embaló a ironisé, en disant qu'il va en campagne sans un gilet pare-balle.

« J'ai dit à Braima Camara et à Botché de ne pas porter de gilet pare-balle. Braima, viens près de moi. Portes-tu un gilet ? Regardez, moi non plus, je n'ai pas de gilet. Que celui qui veut la confrontation vienne, aucun d'entre nous ne porte de gilet. Nous sommes venus au pouvoir par les urnes, nous partirons de là par les urnes. Rien d'autre que cela. »

Inédit dans ces élections, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du cap vert (PAIGC) a été exclu de la présidentielle et des législatives. Ce parti historique d'opposition et de son leader Domingos Simoes Pereira n'a donné aucune consigne de vote. Cependant, son leader Domingos Simoes Pereira s'est engagé, à titre personnel, par un accord signé samedi à apporter son soutien au candidat indépendant Fernando Dias.

La campagne se termine le 21 novembre par des meetings géants dans la capitale.

